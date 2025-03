La puntata in onda mercoledì 12 marzo è l’ultima della sesta stagione, ora i fan si chiedono se Rocco Schiavone 7 si farà.

“Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sudamerica?”, è questo il titolo dell’ultima puntata della sesta stagione di Rocco Schiavone in onda su Rai 2 mercoledì 12 marzo 2025. Anche questa stagione, così come le precedenti, ha avuto un ottimo riscontro di pubblico con circa 2 milioni di telespettatori che hanno guardato in diretta ogni puntata. E ora sono ovviamente in tanti a domandarsi se Rocco Schiavone 7 si farà oppure no. A tal proposito, vediamo tutto quello che sappiamo sul futuro della serie TV.

Rocco Schiavone 7 si farà? Le anticipazioni

Come noto la serie TV Rocco Schiavone segue l’omonima saga letteraria di Antonio Manzini. L’ultimo episodio della sesta stagione “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sudamerica?” mostra quello che è raccontata nell’omonimo romanzo che non è l’ultimo della saga.

Nel 2024 è infatti uscito nelle librerie anche Il passato è un morto senza cadavere, di cui non è al momento stata fatta alcuna trasposizione televisiva. Questo significa che molto probabilmente, anche se non c’è ancora una conferma ufficiale da parte della Rai, Rocco Schiavone 7 si farà.

Rocco Schiavone 7 quando esce?

È difficile ipotizzare una data di uscita per Rocco Schiavone 7, si dovrà prima attendere l’uscito nelle librerie di qualche nuovo romanzo di Antonio Manzini sulla saga. Il passato è un morto senza cadavere potrà certo essere utilizzato per una nuova puntata e potranno anche essere utilizzati anche dei racconti presenti nelle antologie pubblicate.

Di certo non vedremo in TV nuovi episodi di Rocco Schiavone prima del 2027 ma per una maggiore precisione sulle date bisognerà attendere comunicazioni da parte della Rai o di qualche protagonista della serie TV.