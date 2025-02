Rocco Schiavone: ecco da quali romanzi sono tratti i vari episodi della serie TV

La serie TV Rocco Schiavone, come noto, è tratta dalla saga letteraria di Antonio Manzini: ecco a quale libro corrisponde ogni puntata.

Tra le serie TV italiane più amate degli ultimi anni c’è senza dubbio Rocco Schiavone (interpretato da Marco Giallini). Le varie puntate con protagoniste il burbero ma amato vicequestore sono tratti dalla saga letteraria di Antonio Manzini. Non sempre però il titolo delle puntate corrisponde a quello di un romanzo: stagione per stagione vediamo da quale romanzo è tratto ogni episodio.

Rocco Schiavone, stagione 1: i libri da cui sono tratte le puntate

Marco Giallini

La prima stagione di Rocco Schiavone, che è stata trasmessa su Rai 2 nel 2016, è composta da sei episodi:

1) Pista nera: è tratto dall’omonimo romanzo Pista nera

2) La costola di Adamo: è tratto dall’omonimo romanzo La costola di Adamo

3) Castore e Polluce: è tratto da due racconti, Castore e Polluce presente nel romanzo antologico Turisti in giallo e L’anello mancante, presente nel romanzo antologico La Crisi in giallo

4) Non è stagione: è tratto dall’omonimo romanzo Non è stagione

5) Era di maggio: è tratto dall’omonimo romanzo Era di maggio

6) Pulizie di Primavera: è tratto dal romanzo Era di maggio ed è il seguito del precedente episodio.

Rocco Schiavone, stagione 2: i libri da cui sono tratte le puntate

La seconda stagione di Rocco Schiavone, trasmessa su Rai 2 nel 2018, è composta da quattro puntate:

1) 7-7-2007: è tratto dall’omonimo romanzo 7-7-2007

2) Tutta la verità: è tratto dal racconto Buon Natale, Rocco! e in parte dal romanzo 7-7-2007

3) Pulvis et Umbra: è tratto dall’omonimo romanzo Pulvis et Umbra

4) Prima che il gallo canti: è tratto dal romanzo Pulvis et Umbra

Rocco Schiavone, stagione 3: i libri da cui sono tratte le puntate

La terza stagione di Rocco Schiavone, trasmessa su Rai 2 nel 2019, è composta da quattro puntate:

1) La vita va avanti: è tratto dal racconto L’eremita

2) L’accattone: è tratto dall’omonimo racconto L’accattone

3) Après la boule passe: è tratto dal romanzo Fate il vostro gioco

4) Fate il vostro gioco: è tratto dall’omonimo romanzo Fate il vostro gioco

Rocco Schiavone, stagione 4: i libri da cui sono tratte le puntate

La quarta stagione di Rocco Schiavone, trasmessa su Rai 2 nel 2021, è composta da sole due puntate:

1) Rien ne va plus: è tratto dall’omonimo romanzo Rien ne va plus

2) Ah, l’amore, l’amore: è tratto dall’omonimo romanzo Ah l’amore l’amore

Rocco Schiavone, stagione 5: i libri da cui sono tratte le puntate

La quinta stagione di Rocco Schiavone, trasmessa su Rai 2 nel 2023, è composta da quattro puntate:

1) Il viaggio continua: tratto dai racconti Confini e …e palla al centro

2) Chi parte e chi resta: tratto dal romanzo Chi parte e chi resta

3) Punti di vista: tratto dal romanzo Vecchie conoscenze

4) Vecchie conoscenze: tratto dall’omonimo romanzo Vecchie conoscenze

Rocco Schiavone, stagione 6: i libri da cui sono tratte le puntate

1) La ruzzica de li porci: tratto dal racconto La ruzzica de li porci contenuto nel romanzo antologico Carnevale in giallo

2) Ossa loquuntur: tratto dal romanzo Il passato è un morto senza cadavere

3) Le ossa parlano: tratto dall’omonimo romanzo Le ossa parlano

4) Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sudamerica?: tratto dall’omonimo romanzo Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sud America?