Storia della mia famiglia: ecco le location della serie TV

Ecco quali sono le location di Storia della mia famiglia, la serie TV italiana su Netflix con Eduardo Scarpetta e Vanessa Scalera.

Da mercoledì 19 febbraio su Netflix è disponibile Storia della mia famiglia, la serie TV diretta da Claudio Cupellini il cui protagonista, Fausto, è un uomo con una malattia terminale che prima di morire cerca di trovare una sistemazione per i propri due figli, Libero ed Ercole, grazie anche all’aiuto della madre, del fratello Valerio e di una coppia di amici. Una serie TV commovente che ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Vediamo ora quali sono le location di Storia della mia famiglia.

Storia della mia famiglia: il cast della serie TV

Il protagonista principale di Storia della mia famiglia, Fausto, è interpretato da Eduardo Scarpetta. I figli, Libero ed Ercole, sono invece impersonati da Jua Leo Migliore e di Tommaso Guidi. Vanessa Scalera è invece Lucia, la madre di Fausto e di Valerio, che è interpretato da Massimiliano Caiazzo. Gaia Weiss è Sarah, l’ex compagna di Fausto, Antonio Gargiulo e Cristiana Dell’Anna sono invece Demetrio e Maria, la coppia di amici del protagonista.

“Storia della mia famiglia” arriva su Netflix il 19 febbraio (L to R) Cristiana Dell’Anna as Maria, Jua Leo Migliore as Libero, Massimiliano Caiazzo as Valerio, Vanessa Scalera as Lucia, Antonio Gargiulo as Demetrio in episode 103 of Storia della mia famiglia. Cr. Claudia Sicuranza/Netflix © 2025 – PH Credits: Gergely Pohárnok – www.donnaglamour.it

Storia della mia famiglia: le location della serie TV

I vari episodi di Storia della mia famiglia sono sei e sono stati girati in due regioni: nel Lazio e nella Campania. La storia è ambientata per lo più a Roma e nella Capitale troviamo molte location nel quartiere Tuscolano, dove si trova anche la casa di Fausto (vicino a Piazza Ragusa).

La casa dove abitano Demetrio e Maria invece si trova invece nel quartiere della Garbatella. Ma la serie TV è stata girata anche in altre zone della capitale e in alcune località limitrofe, come il comune di Valmontone o l’aeroporto di Fiumicino.

Come detto, alcune location di Storia della mia famiglia sono in Campania, alcune delle scene sono state girate a Napoli, altre sulla costiera Sorrentina.