Ecco tutto quello che sappiamo su Un passo dal cielo 9: con la stagione 8 giunta al capolinea, in molti si chiedono se ci sarà.

Anche l’ottava stagione di Un passo dal cielo è giunta al termine, quella in onda si Rai 1 giovedì 20 febbraio 2025 è l’ultima puntata. Anche in questa stagione gli ascolti sono stati ottimi, tanto che la serie TV si è dimostrata essere una delle più amate del pubblico televisivo e ora, come sempre accade con le fiction che hanno un grande successo, sono in tanti coloro che si stanno domandando se Un passo dal cielo 9 si farà oppure no. Vediamo allora tutto quello che sappiamo a riguardo.

Un passo dal cielo 9 si farà?

Da parte della Rai non sono al momento arrivate comunicazioni ufficiali riguardo al futuro della fiction ma le possibilità che Un passo dal cielo 9 possa esser fatta sono molto. Gli ascolti infatti hanno dimostrato che la serie Tv continua a piacere e poi la storia può tranquillamente continuare.

Giusy Buscemi – www.donnaglamour.it

Secondo alcune indiscrezioni, non solo Un passo dal cielo 9 si farà ma dovrebbero tornare anche lo stesso cast principale delle precedenti stagioni. Come è noto, nel corso degli anni i protagonisti principali della fiction sono più volte cambiate, ma anche nella nona stagione dovrebbe i protagonisti dovrebbe essere infatti sempre i fratelli Manuela e Vincenzo Nappi, i personaggi interpretati rispettivamente Giusy Buscemi e Enrico Ianniello.

Un passo dal cielo 9 quando inizia?

Se effettivamente Un passo dal cielo 9 dovesse essere fatto, è molto probabile che la serie TV arrivi su Rai 1 nel 2027. Fino a questo momento, infatti, ogni stagione è arrivata sul piccolo schermo a due anni di distanza dalla precedente (eccezion fatta per le prime tre stagioni uscite rispettivamente nel 2011, 2012 e 2015).