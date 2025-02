Ecco quali sono le location di Il mio è vendetta, il film con protagonista Alessandro Gassmann e Ginevra Francesconi.

Un ex killer della ‘ndrangheta sta cercando di rifarsi una vita con la propria famiglia in una paese del Trentino Alto Adige. Tutto sembra procedere per il meglio, almeno fino a quando non viene rintracciato da alcuni criminali che uccidono i suoi cari: il killer riesce a salvarsi e a salvare la propria figlia. I due scappano e iniziano a pianificare la propria vendetta. Può sembrare la trama di un film americano invece è quella di Il mio nome è vendetta, film uscito nel 2022 e diretto da Cosimo Gomez. Una produzione tutta italiana che ha avuto ottimi riscontri quando è uscita. Vediamo ora quali sono le location Il mio nome è vendetta e il cast del film.

Il mio nome è vendetta: il cast del film

Il protagonista principale di Il mio nome è vendetta è Alessandro Gassmann, è lui infatti a interpretare il killer Santo Romeo. La figlia Sofia è invece impersonata da Ginevra Francesconi.

Alessandro Gassman

Nel cast del film troviamo poi anche Alessio Praticò, Francesco Villano, Gabriele Falsetta, Marcello Mazzarella, Mauro Lamanna, Sinja Dierks, Luca Zamperoni, Remo Girone ed Emma Nitti.

Il mio nome è vendetta: le location del film

Per girare Il mio nome è vendetta, il regista Cosimo Gomez, gli attori e le attrici protagonisti del film hanno girato le scene in diverse zone d’Italia. La parte iniziale del film è stata girata interamente in Trentino Alto Adige, la scena partita di hockey su ghiaccio di Sofia è stata girata al palaghiaccio di Dobbiaco, in provincia di Bolzano.

Tra Valdaora e Villabassa, due comuni della Val Pusteria, sono state invece girate tutte le scene della nuova vita di Santo e della sua famiglia. Tra le location del film troviamo poi anche i Bagni di San Candido, celebri terme della Val Pusteria.

Le riprese si sono poi spostate a Milano, in particolare possiamo trovare le location di Il mio nome è vendetta nei quartieri di Quarto Oggiaro e Bovisa ma anche nella City Life.