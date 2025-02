Ecco dove vedere Storia della mia famiglia in streaming: è la serie TV italiana evento del 2025 con protagonista Eduardo Scarpetta.

Per quel che riguarda le serie TV italiane, il 2025 è l’anno di Storia della mia famiglia. Una serie moderna che porta sullo schermo un tipo di famiglia non convenzionale, una famiglia queer. Il protagonista, Fausto, è un ragazzo con due figli, Libero ed Ercole malato terminale che, prima di morire, cerca di dare un futuro ai figli grazie all’aiuto delle persone più chiare, chiamando a raccolta la madre, il fratello e una coppia di amici e chiedendo loro di crescere Libero ed Ercole. Vediamo ora dove vedere Storia della mia famiglia.

Dove vedere Storia della mia famiglia in streaming

La serie TV Storia della mia famiglia è una produzione originale Netflix ed è quindi al momento disponibile solamente sulla celebre piattaforma streaming. Non è quindi possibile vedere Storia della mia famiglia in streaming gratis visto che per poter vedere qualsiasi contenuto è necessario sottoscrivere un abbonamento, non sono previsti nemmeno periodi di prova gratuiti.

Se non siete già abbonati, ci sono vari tipi di abbonamento a Netflix tra cui poter scegliere, tutti ovviamente con caratteristiche e prezzi differenti. Il primo e più economico è l’abbonamento Standard con pubblicità, poi c’è l’abbonamento Standard senza pubblicità e infine quello Premium.

L’abbonamento Standard con pubblicità ha un costo di 6,99 euro al mese, l’abbonamento Standard (senza pubblicità) costa 13,99 euro al mese mentre l’abbonamento Premium ha un costo di 19,99 euro al mese.

Non è escluso che in futuro la serie TV possa essere trasmessa anche in chiaro su qualche canale televisiva, non sarebbe infatti la prima volta che un prodotto originale Netflix (che sia un film o una serie TV) dopo un po’ di tempo passi su qualche canale televisivo.