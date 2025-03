Mare fuori 5, anticipazioni e spoiler: ecco cosa succede nella nuova stagione

Con i nuovo episodi non mancano anche le tante novità, vediamo allora cosa succede in Mare fuori 5: le anticipazioni sulla serie TV.

Mercoledì 26 marzo su Rai 2 debutta Mare fuori 5 ma a partire da mercoledì 12 marzo su RaiPlay è possibile vedere in anteprima gratuita i primi sei episodi della stagione (in totale sono 12). Se anche voi non vedete l’ora di scoprire che cosa accade nella nuova stagione e non volete aspettare la messa in onda delle puntate, non vi resta che continuare a leggere questo articolo. Ecco tutte le anticipazioni e gli spoiler su Mare fuori 5.

Mare fuori 5: anticipazioni e spoiler

La quarta stagione era terminata con Edoardo (il personaggio interpretato da Matteo Paolillo) che veniva colpito da una pala e cadeva nella tomba di famiglia dei Ricci, morendo poco dopo. Ma chi è stato a colpirlo a ucciderlo? In quel momento al cimitero erano presenti diversi personaggi, il nome dell’assassino lo si scopre però all’inizio di Mare fuori 5: è stato Milos, uno dei suoi miglior amici.

IPM Mare fuori, Napoli

Milos lo ha ritenuto il colpevole della fine della sua relazione con Luigi “Cucciolo” e per questo lo ha colpito uccidendolo.

Uno dei nuovi personaggi della serie TV è Simone, un ragazzo che viene arrestato e portato all’IPM. Il nuovo personaggio nasconde però un segreto: suo padre è Don Salvatore Ricci, questo significa che è il fratellastro di Rosa e Ciro Ricci.

C’è poi un mistero nella quinta stagione di Mare fuori: dopo che viene scoperto il cadavere di Edoardo, vengono riesumati i corpi di tutti componenti della famiglia Ricci ma, a sorpresa, si scopre che la tomba di Ciro Ricci è vuota. Dov’è finito il cadavere? Ma è davvero morto o per qualche misterioso motivo la sua morte è stata una messa in scena? Al momento questo resta un mistero.