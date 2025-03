Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 11 marzo 2025, la protagonista è stata Cristiana, al concorrente dell’Abruzzo.

Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 11 marzo a giocare è stata Cristiana, la concorrente rappresentante della regione Abruzzo. Ad accompagnarla in studio era presente il nonno Roberto. Il pacco con cui ha iniziato la partita è stato il numero 17, numero che solitamente è indicatore di sfortuna ma che stavolta ha invece portato bene alla concorrente. Ripercorriamo allora tutta la sua partita.

Affari Tuoi: la puntata di martedì 11 marzo 2025

Con la prima chiamata Cristiana ha eliminato dal gioco il pacco contenente i 15.000 euro, con la seconda quello da 20.000 euro. Poi ha trovato finalmente il primo pacco blu, quello da 500 euro, prima di pescare un terzo pacco rosso: 30.000 euro. Il primo round la concorrente lo ha comunque chiuso bene pescando i 50 e i 0 euro.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Con ancora tutti i premi più importanti in palio la prima offerta del dottore è stata di 40.000 euro. Offerta che Cristiana ha rispedito al mittente. Peccato che subito dopo abbia eliminato dal gioco il pacco contenente i 300.000 euro, oltre a quelli com io premi da 10 e da 100 euro. Il dottore a questo punto ha offerto un cambio pacco ma anche in questo Cristiana non ha preso in considerazione la proposta.

Dopo aver eliminato anche il premio da 75.000 euro, l’offerta del dottore è scena a 23.000 euro ma la concorrente ha voluto andare avanti. Dopo aver rifiutato altre due proposte di cambio pacco. Quando sono rimasti in gioco solamente tre premi, quello da 200 euro, quello da 50.000 e quello da 200.000 euro, il dottore ha offerto 50.000 euro. Questa volta Cristiana ha accettato la proposta: una vincita importante, peccato che all’interno del suo pacco numero 17 ci fosse il premio da 200.000 euro.