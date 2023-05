Ecco quali sono le location di La Sirenetta, il film live action della Disney remake della celebre pellicola d’animazione.

Era il 1989 quando nei cinema usciva La Sirenetta, uno dei grandi classici d’animazione della Disney. Un film molto amato dal pubblico di ogni età. Come capitato a tanti altri film d’animazione, la Disney ha realizzato anche un live action con attori in carne e ossa: vediamo ora quali sono le location di La Sirenetta.

La Sirenetta: le location del film

Quello che forse non tutti sanno è che le location principali di La Sirenetta sono in Italia. Il nostro Paese è stato infatti scelto dai produttori per molte scene del film. E’ in particolare la Sardegna la regione ha ospitato le riprese, con il suo splendido mare che ha conquistato anche il regista, gli attori e le attrici.

La sirenetta

Castersardo è il comune che è stato scelto per ricreare il castello di Eric, la spiaggia nella quale invece vediamo Ariel è quella di Rena Majore di Aglientu. Lo scoglio nel quale si arrampica la protagonista invece nella realtà non esiste ma è stato creato e poi smontato apposta per la scena.

Tra le location di La Sirenetta troviamo poi anche Cala Moresca, questa è stata utilizzata come location per le scene ambientate sia nel villaggio dei pescatori che in quelle del molto intorno al castello.

La Sirenetta: il cast del film

A interpretare il ruolo della protagonista, Ariel, è Halle Bailey, giovane attrice che ha lavorato anche nella serie TV Grown-ish. Nel cast de La Sirenetta troviamo poi una vera e propria star di Hollywood come lo è l’attore Javier Bardem che interpreta il ruolo del Re Tritone, il papà di Ariel.

Jonah Hauer-King veste invece i panni di Eric, Melissa McCarthy è Ursula. Completano il cast principale del film della Disney Jacob Tremblay, Awkwafina e David Diggs.

