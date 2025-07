Foodish, caccia alla migliore pappa al pomodoro di Firenze: anticipazioni e ospite

Foodish cerca la migliore pappa al pomodoro di Firenze: scopriamo le anticipazioni e l’ospite scelto da Joe Bastianich per il tour culinario.

Su TV8 torna un nuovo e imperdibile appuntamento con Foodish, programma culinario condotto da Joe Bastianich. Questa volta, il presentatore è andato alla ricerca della migliore pappa al pomodoro di Firenze. Scopriamo le anticipazioni e l’ospite che ha animato il tour nelle cucine toscane.

Foodish, caccia alla migliore pappa al pomodoro di Firenze: anticipazioni

Le anticipazioni della puntata di Foodish dedicata alla migliore pappa al pomodoro di Firenze promettono uno spettacolo degno di nota. Il format, in scena su TV8 dal mese di aprile del 2025, è condotto da un volto molto apprezzato, Joe Bastianich. Quest’ultimo, anche se il meccanismo del programma è simile a 4 Ristoranti, è riuscito a fare breccia nel cuore del grande pubblico fin dalla prima messa in onda.

Nella puntata che ha eletto la migliore pappa al pomodoro di Firenze, Bastianich ha scelto come concorrenti quattro locali molto apprezzati dalla popolazione locale: Alimentari del Chianti, La Bohème, Ristorante Benedicta e Trattoria da Burde. Per decidere a chi assegnare il premio finale, una card del valore di 1000 euro, Joe si è fatto accompagnare da un ospite d’eccezione, l’attore, comico e conduttore Fabrizio Biggio. A chi hanno consegnato la vittoria di Foodish?

Foodish: chi ha vinto la puntata di Firenze

Come accade in altri programmi, chi porta a casa la vittoria di Foodish non ottiene solo un premio, in questo caso una card da 1000 euro, ma anche un riscontro in termini di popolarità. Nella messa in onda che ha eletto la migliore pappa al pomodoro di Firenze, Joe Bastianich e l’attore Fabrizio Biggio hanno consegnato il premio alla Trattoria da Burde, situata in Via Pistoiese, un locale storico presente in città dal lontano 1901, con a capo sempre la stessa famiglia.