Meredith Kercher: esce la serie sull’omicidio prodotta da Amanda Knox

Esce la serie sull’omicidio Meredith Kercher: tutto quello che c’è da sapere su The Twisted Tale of Amanda Knox.

Novità importante per il settore dell’intrattenimento e anche della cronaca. Infatti, uno dei casi più famosi di omicidio in Italia diventa serie tv. Arriva The Twisted Tale of Amanda Knox, ovvero il racconto dell’assassinio di Meredith Kercher, la ragazza britannica di 21 anni in Erasmus a Perugia, trovata morta nel 2007 nella casa che condivideva con altri studenti.

La storia di Meredith Kercher

La vicenda legata all’omicidio di Meredith Kercher è stata seguitissima tra i fatti di cronaca in Italia. Al centro della storia che sarà raccontata nella serie c’è, ovviamente, l’omicidio della studentessa britannica di 21 anni che si trovava in Erasmus a Perugia. La giovane fu trovata morta nel 2007 nella casa che condivideva con altri studenti. L

Per il delitto furono coinvolti Amanda Knox, coinquilina americana, e il suo fidanzato dell’epoca Raffaele Sollecito. I due sono stati inizialmente condannati, ma in fasi successive, assolti in vari appelli. Alla fine, l’unico ad essere stato condannato fu Rudy Guede, riconosciuto come autore materiale dell’omicidio.

The Twisted Tale of Amanda Knox: quando esce, trailer e dettagli

La serie relativa alla Kercher è stata ideata e prodotta dalla stessa Amanda Knox insieme a Monica Lewinsky, l’ex stagista alla Casa Bianca che fu coinvolta nello scandalo ‘Sexgate’ con l’allora presidente Bill Clinton. L’opera si chiamerà, come detto, The Twisted Tale of Amanda Knox e la sua uscita è prevista per il 20 agosto prossimo su Disney+. La serie farà il proprio debutto con i primi due episodi, seguiti da uno a settimana, in lingua originale con i sottotitoli in italiano nelle parti in inglese. La serie, della quale è presente il trailer online con le prime immagini, è prodotta da 20th Television in associazione con The Littlefield Company