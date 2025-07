Foodish, caccia ai migliori tacos di Milano: anticipazioni e ospite

Foodish va a caccia dei migliori tacos di Milano: scopriamo tutte le anticipazioni della puntata e l’ospite scelto da Joe Bastianich.

Simile al format 4 Ristoranti, Foodish regala sempre qualche chicca interessante. Nella puntata girata a Milano e dedicata ai migliori tacos della città, Joe Bastianich si è fatto accompagnare da un ospite d’eccezione. Scopriamo chi è e tutte le anticipazioni.

Foodish, caccia ai migliori tacos di Milano: anticipazioni

Foodish è sbarcato su Tv8 nel mese di aprile 2025, riscuotendo un grande successo fin dalla prima puntata. Il programma è simile a 4 Ristoranti di Alessandro Borghese, ma vede al timone Joe Bastianich. Il meccanismo è semplice: si sceglie una città, quattro ristoranti e una sola pietanza. Vince chi prepara la ricetta migliore. Nella puntata andata in onda a Milano con i tacos come grandi protagonisti, il conduttore ha accolto un ospite d’eccezione.

Le anticipazioni ci dicono che, per eleggere i migliori tacos del capoluogo lombardo, Joe ha scelto quattro locali-concorrenti: Barragán, Casazul, ANyMA e Mantra. Per decidere a chi assegnare il premio, che consiste in una card del valore di 1000 euro, Bastianich si è fatto accompagnare da Edoardo Franco, vincitore di MasterChef 12. A chi hanno consegnato la vittoria di Foodish?

Chi fa i migliori tacos di Milano?

I concorrenti che di puntata in puntata partecipano a Foodish non hanno solo la possibilità di vincere una card dal valore di 1000 euro, ma ottengono anche un riscontro in termini di popolarità. Questo significa che quanti giocano bene le proprie carte possono guadagnare nuovi clienti. Nella messa in onda che ha eletto i migliori tacos di Milano, Joe Bastianich e l’ospite Edoardo Franco hanno consegnato il premio al ristorante messicano Barragán, situato in Via Ascanio Sforza 51.