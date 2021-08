Paola Turani ha posato col pancione in bella mostra all’ottavo mese di gravidanza: le foto hanno fatto il pieno di like.

Come una dea greca Paola Turani ha posato con il pancione in bella mostra all’ottavo mese di gravidanza: per l’influencer e modella – in attesa del suo primo figlio insieme al marito, Riccardo Serpellini – si tratta di un momento magico. Lei stessa ha condiviso con i fan le foto dello shooting dove non ha indossato solamente un lenzuolo bianco (mentre i lunghi capelli ricci le coprivano il décolleté).

Paola Turani all’ottavo mese di gravidanza

Più felice e radiosa che mai Paola Turani ha posato al crepuscolo col suo pancione in bella mostra: l’influencer è appena entrata nell’ottavo mese di gravidanza e molto presto lei e suo marito avranno il loro primo bebè, che hanno già svelato essere un maschietto. I due sono emozionati e felici per questa importante novità, giunta in maniera del tutto inaspettata dopo che per diverso tempo avevano convissuto con la diagnosi di infertilità. La stessa Turani ha confessato via social di aver scoperto di essere incinta quando insieme a suo marito si era ormai decisa a farsi assistere da una clinica per la fertilità.

L’annuncio dell’influencer

Avendo saputo dai medici che per loro sarebbe stato impossibile concepire naturalmente un figlio, Paola Turani ha confessato ai fan il suo stupore nel momento in cui aveva appreso di aspettare un bambino. “Proprio nel mese in cui dovevamo iniziare la procreazione medico assistita io sono rimasta incinta, naturalmente. Questa notizia ha spiazzato tutti, medici compresi, eravamo increduli ma di una felicità che è impossibile spiegare a parole! È successo così, dopo 8 anni. Mi piace chiamarlo: il nostro piccolo grande miracolo. Dopo tanta sofferenza è arrivata la nostra gioia”, ha dichiarato l’influencer tramite social annunciando la sua prima gravidanza.