Tom Daley, campione olimpico nei tuffi sincronizzati, appare in tribuna mentre lavora all’uncinetto. La sua passione è nata durante i lockdown degli ultimi anni.

C’è chi si rilassa dopo le gare con una lunga passeggiata in solitaria, o magari prendendosi un po’ di tempo lontano dalle telecamere. Altri, invece, preferiscono tornare immediatamente agli allenamenti.

Altri ancora, come Tom Daley, prediligono l’uncinetto. È proprio così: il campione olimpico nei tuffi sincronizzati, orgoglioso della medaglia conquistata come lo è della sua omosessualità, è stato immortalato in tribuna mentre si dedicava al lavoro a maglia.

La passione per questo tipo di attività è nata durante i lockdown degli ultimi anni, e si è sviluppata a tal punto che Tom ha deciso di aprire una pagina Instagram dove condividere i suoi lavori.

Tom Daley è avvezzo al raccontare la sua vita sui social, e non teme di essere giudicato. Il tuffatore inglese ama buttarsi a capofitto nelle cose, con l’intenzione di fare qualsiasi cosa che gli venga in mente al massimo delle sue capacità.

Una mentalità che ben si rispecchia nell’oro olimpico nel tuffo sincronizzato conquistato ai Giochi di Tokyo 2020, vinto in una gara al cardiopalma contro i cinesi Cao Yuan e Chen Hansen.