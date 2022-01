A tre anni dalla nascita del suo primo nipotino Pietro, si tinge di rosa la vita della conduttrice che diventa nonna per la seconda volta della piccola Alice.

Con un post su Instagram pieno di gioia, Paola Perego annuncia al mondo la nascita di Alice: frutto dell’amore della figlia Giulia Carnevale con il compagno Filippo Giovannelli. La sua felicità è tanta quando la conduttrice ha abbracciato per la prima volta la sua nipotina.

L’annuncio su Instagram

“L’amore non si divide, si moltiplica. È nata Alice”, con queste semplici ma profonde parole piene d’amore, Paola Perego annuncia sui social di essere nonna bis. La nascita della sua seconda nipotina è davvero motivo di gioia per la conduttrice che era già appagata con la nascita del suo piccolo Pietro. Ora avrà molto da fare nonna Paola Perego che, come riporta Today, in passato aveva dichiarato: “Diventare nonna è essere mamma due volte. Ho avuto i miei figli molto giovane. Oggi ho una consapevolezza diversa”.

Tantissimi gli auguri e i like per la conduttrice i cui fan le sono molto vicine e l’hanno riempita di premure e vicinanza per la lieta notizia. Ecco il post:

