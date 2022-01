Una novità inaspettata quella annunciata da Francesca Michielin: sarà direttrice d’orchestra a Sanremo 2022 per Emma Marrone.

In un post pieno di gioia, Francesca Michielin annuncia la sua prossima partecipazione a Sanremo 2022, stavolta non in veste di cantante ma come direttrice d’orchestra. La giovane artista, infatti, accompagnerà Emma sul palco dell’Ariston.

Come capire se non è più innamorato di te: i segnali inequivocabili Scopri di più!

Un ritorno a Sanremo inedito, un’esperienza nuova ed esaltante per la cantante, che stamattina ha annunciato la novità sui social network con queste parole: “SI TORNA A SANREMO⚡️ Ma questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l’orchestra per @real_brown ! È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio”

La Michielin vestirà questi nuovi panni per accompagnare Emma Marrone, sua grande amica, che sarà in gara con il brano ‘Ogni volta è così’. Anche Emma ha condiviso la gioia di questa scelta, con un post su Instagram: “Quando @francesca_michielin mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera “diversa” è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme.”

Una notizia stupenda per tutti i fan delle due cantanti, che ora non aspettano altro che il momento di vederle insieme sul palco dell’Ariston.

Riproduzione riservata © 2022 - DG