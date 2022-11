Non c’è guardaroba invernale che tenga senza almeno un paio di pantaloni palazzo, versatili, pratici e cool

Decisamente in concorrenza con i cargo – solo loro i modelli must have di quest’inverno 2022-2023 – i pantaloni palazzo sono diventati ufficialmente quel paio di pantaloni ultra versatili a cui è impossibile dire di no. Perché su di loro possiamo sempre contare grazie alla loro versatilità: in ufficio, nel tempo libero, ad una festa, in discoteca, questo modello a vita alta che slancia al punto giusto facendo felici anche le petit, sono una gioia per lo sguardo e per il tatto. Eleganza e vestibilità comoda in un colpo solo, cosa volere di più? Solo individuare con quali scarpe indossarli per creare cento e più look!

Pantaloni palazzo jeans + décolléte o mocassini: in ufficio e per un aperitivo

Gessati, lisci, effetto pelle e aggiungiamo anche il denim. Uno dei modelli più amati dai brand sono i pantaloni palazzo in versione denim che sdrammatizzano definitivamente l’office look più composto, mettendo la comodità al primo posto ma anche un pizzico di selfmade woman che affida le sue giornate indaffarate ad un classico come il denim. Un look che grazie alla sua rigorosa leggerezza ci permette di essere già pronte per l’ape post ufficio.

Vi avvisiamo, l’indecisione sarà alle stelle con questo modello: mocassini, slingback; décolléte dal tacco medio sono le designate e perfette, sta solo a voi scegliere, magari in base al vostro mood. Scanzonate? Un paio di mocassini a morsetto saranno la soluzione più immediata. Sofisticate? Un paio di décolléte classiche nere non sbagliano mai, ma se avete voglia di un tocco originale, un paio di slingback bicolor, animalier o dalla texture lavorata faranno al caso vostro.

Pantaloni palazzo + maxi zeppe: look Y2K Vibes

Versace docet. Le amanti dell’Y2K style saranno le prime ad aver individuato che il look perfetto senza cui no party sono i pantaloni palazzo abbinati ad un paio di scarpe con maxi zeppe: sandali, stivali, poco importa, ciò che conta è che sia un modello appariscente, audace, che non badi a dimensioni.

Da non sottovalutare anche stivali e stivaletti che tornano ad essere maxi in questo periodo: un look che sarà il perfetto mix tra vibes anni 2000 e mood anni ’70, che si difende bene nonostante i numerosi trend vintage che corrono in questa stagione. E se proprio volete essere più vintage che mai puntate su un pantapalazzo floreale dalla fantasia geometrica, stivali colorati, meglio ancora se arancio o verdi, e sarete le Dancing Queen della città.

Pantaloni palazzo da cerimonia + décolléte con cinturino o gioiello

Ci sono quelli casual che possiamo mettere tutti i giorni, quelli eleganti da sera e quelli estremamente raffinati da indossare in occasioni davvero speciali. I pantaloni palazzo infatti sono un modello che in tessuto satin o velluto possono essere perfetti da indossare anche ad una cerimonia. Una giacca avvitata, un blazer elegante e magari in pendant firmano un look raffinato, ad hoc per una cerimonia.

Come riconoscerli? Sono morbidi, molto lunghi, leggermente drappeggiati o plissettati, ma anche liscissimi. Ognuna può scegliere il modello che preferisce, ma fondamentale sarà la scelta delle scarpe: gioiello se volete puntare su un look prezioso, semplici ma magari rivestite in seta se amate look sobri e poco impegnativi, dove lasciare che sia il tessuto a parlare.

