Esplosioni di colori, capi originali che mixano mood e stili diversi: le tendenze da appuntarsi dalla sfilata newyorkese.

Siamo pronte ormai ad accogliere l’inverno ma con la testa viaggiamo verso l’estate, sognando e appuntando le tendenze della stagione 2023 della New York Fashion Week, che ci ricordano quanto più di pizzico di sana follia sia indispensabile per confezionare il nostro look e riempire i nostri armadi. La lezione più evidente ed importante dalla settimana della moda americana? Che l’accessorio conta e come per rivoluzionare un look e renderlo altamente versatile. E poi tanto boho, patchwork, per celebrare il tessuto come protagonista…ecco alcune delle tendenze da cavalcare nella prossima stagione estiva.

Tendenze primavera/estate 2023 dalla NFW: l’importanza dell’accessorio

Fendi ha dedicato un’intera sfilata ad una delle sue borse cult, la baguette, Coach ha proposto una serie di borse a tracolla delle più svariate dimensioni e il cappello, dal modello bucket in peluche a quello classico in cotone o in nylon dall’effetto impermeabile, hanno accompagnato i look di diverse sfilate. C’è quindi una sola certezza: la prossima estate abbiamo bisogno di chiamare a rapporto o collezionare borse e cappelli diversi da mixare e matchare per creare look e stili sempre diversi.

E ancora guanti, berretti, diademi, cinture per enfatizzare il punto vita e vivacizzare abiti minimal, come ci mostra Gabriela Hearst, sono l’esempio di quanto la scelta dell’accessorio giusto non sia mai da sottovalutarsi. Nei look street e casual l’invito è osare, anche con qualche accessorio di troppo, ma se volete essere eleganti con un colpo d’occhio fate si che l’accessorio sia uno solo e che spicchi su tutto l’outfit diventando protagonista.

Il ritorno del boho style e la maxi giacca leggera come nuovo must have

Il boho style dell’estate 2023 elegge come must have il tessuto a rete: gonne lunghe, maglie, che lasciano intravedere intimo e bikini in un palette di colori candidi come il bianco e preziosi come l’oro hanno sfilato sulla passerella di Proenza Schouler, mixati a frange e perline, abbinati con sabot platform slanciati e comfy.

In più preparativi a rivedere l’entourage delle vostre giacche, cardigan e coprispalla per la frescura estiva: l’alleato perfetto e originale sarà la maxi giacca, protagonista della passerella di Coach. Dall’effetto pelle, in patchework, in versione monopetto o doppio petto riscrive completamente le regole dei capispalla estivi e da indossare con shorts e mini che si lasciano intravedere all’orlo, lasciando scoperte le gambe. Ai piedi i giocosi sandali granchio, che a proposito di trend la sanno lunga già dalla scorsa estate.

