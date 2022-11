La quinta stagione di The Crown 5 su Netflix racconta gli anni ’90 della corona e quindi Lady Diana e i suoi look

L’attesa per The Crown 5 è finalmente finita: è una stagione che promette di essere una delle più coinvolgenti della saga. Ci sono gli anni ’90, anni importanti e decisivi per i reali inglesi, ma soprattutto c’è ancora Lady Diana, alle prese con la parte più dura della sua storia reale, che non ha segnato fortemente anche la storia della corona inglese. Il suo stile, il suo esempio e la sua sensibilità in questi drammatici anni hanno scritto pagine di storia del costume e della moda semplicemente indossando l’abito giusto al momento giusto.

A giudicare dal trailer della serie che sarà visibile su Netflix, è chiaro come la costumista Amy Roberts non ha sottostimato questo potere di Lady D e anzi ha fatto sì che in questa serie emergesse in maniera chiara ed emozionante. Dal trailer infatti è possibile individuare già alcuni degli abiti iconici che identificano da sempre la principessa.

The Crown 5: nel trailer l’anteprima degli abiti di Lady D selezionati per la serie

La Lady Diana di questa quinta stagione di The Crown è quella più combattuta, inquieta ma allo stesso tempo decisa a reagire. Romantica e sognante prima e poi delusa ma reattiva dopo, la scelta dei look che hanno significativamente segnato questo momento e che Lady D ha accuratamente scelto per raccontare questo momento disegnano la sua evoluzione. Nella prima parte del trailer infatti ancora scorgiamo quei tailleur pastello, a tinta unita o a quadri che segnano ancora un legame con la corona e il tentativo di tenere la sua immagina ancorata a quella realtà nonostante la tempesta in corso.

L’abito della svolta, principio fashion che da quel momento cambierà definitivamente il suo look, più moderno e meno alla ricerca dell’accessorio o del complemento sofisticato, resta il revenge dress, che già l’anteprima del trailer ha svelato. Indossato dopo che il tradimento di Carlo è diventato notizia ufficiale, quel tubino nero corto e firmato da Christina Stambolian nato per mettere in risalto la sua figura alta e slanciata – quasi a dire sono ancora qui, bella, in piedi, sicura di me – è un gesto di rivalsa passato alla storia.

Meno reale più casual: felpe, maglioni morbidi e blazer, la nuova Diana in The Crown 5

Un elemento ricorrente che emerge nel trailer è la presenza di abiti meno appariscenti e più casual, di cui il look blazer nero, jeans e maglia bianca che si intravede – chissà che non torni ancor più di moda in questo autunno dove il blazer è assoluto must have – è senza dubbio il più iconico dello stile easy di Lady D. C’è quindi un intento di raccontarci l’intimità, la sfera introspettiva della principessa, cogliendola nei suoi momenti più delicati.

Così eccola indossare un semplice costume nero, girocolli smanicati beige e attillati, maglioni ampi e morbidi con scollo a V e bicolor, camicie basic, le sue intramontabili felpe bianche con stampe, quello stile più comfy e avvolgente in quei momenti in cui anche lei aveva bisogno di vestirsi senza troppo impegno, quasi gli abiti le dessero quel morbido abbraccio di cui avesse bisogno in un momento di grande fragilità.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG