Cortissimi d’estate, pronti a giocare ad altezze medie o allungarsi nella stagione fredda: gli abiti dominano anche il guardaroba invernale

Gli abiti lunghi o midi della stagione invernale sono arrivati: morbidi, avvolgenti, sensuali, forse il capo più comodo perché sono l’alternativa alla vestizione a strati che sappiamo bene quanto d’inverno sia d’obbligo. Quando le temperature si fanno più rigide non c’è effetto omino Michelin che tenga, così sotto un caldo piumino voluminoso, almeno ecco a salvarci il solo abito da abbinare a calze termiche o sexy a seconda dell’occasione e della location. Non resta quindi che mettere un paio di scarpe per decidere il nostro mood – casual, elegante, sexy, romantico – e correre a godersi la stagione invernale.

Abiti blazer+calze+stivali: un casual mood dall’appeal elegante

Non c’è dubbio che tra gli abiti must have dell’autunno/inverno 2022-2023 il modello blazer merita necessariamente uno spazio: avvolgente da essere abbastanza sexy, corto ma non troppo, con un paio di décolleté può trasformarsi in un’elegante e magnifico abito da sera.

Ma la sua comodità lo rende anche incredibilmente casual, così con un paio di stivaletti o di stivali cuissardes bassi ci sembra l’outfit più femminile che nei modelli anche leggermente over si può indossare tutti i giorni. In ufficio infatti può essere un’allettante e originale alternativa al classico tailleur mentre per chi desidera cavalcare lo stile grunge – tra i trend grandi ritorni di quest’anno – un paio di anfibi saranno la svolta. Non c’è abito invernale più versatile di così!

Abito long minimal + stivaletti o mocassini: mood less is more

Avete presente quelle giornate in cui c’è poca voglia di uscire ma per una serie di motivi dovete? Lasciate allora che sia almeno un caldo abito ad avvolgervi e coccolarvi, quelli dall’effetto cocoon che non siano però troppo invadenti, leggeri e minimal quanto basta. Lui è l’abito a maglia, liscio o a costine, grande classico dell’inverno che non può assolutamente mancare.

Bianco, beige, nero o bianco se amate le palette basic, fucsia, verde o blu elettrico se non volete rinunciare ad un tocco estroso e vivace, come lo abbiniamo? Gli stivaletti animalier o anche neri sono quel tocco sexy di cui avremo un estremo bisogno, ma dal momento che il college style fa furore, c’è l’accoppiata mocassini+calzini ad assicurarci un’alternativa super trendy.

Abito lungo plissettato+ handbag tracolla + Mary Jane: elegante e romantico

Lungo ma non troppo da oscurare le scarpe, perché su mise eleganti la combo perfetta è un abito lungo dall’effetto danzante in cui scorgere le scarpe ultra glam. L’abito plissettato invernale, dal tessuto più compatto, caldo ma leggero, è una delle gioie dell’inverno: l’outfit che ci permette di essere glamour e femminili senza troppi sacrifici.

Dal tessuto luminoso, brillante, in satin, dai colori sgargianti come il very pery – che ancora porta alto i suo trend – non potremmo pensare ad abito migliore per un appuntamento speciale, una festa o una serata intima tra amiche. Con un paio di Mary Jane lo renderemo dolcemente romantico ma audace al punto giusto: il modello preferito e alternativo ai floreali. Borsa a tracolla da portare anche a mano e siamo pronte per le nostre notti in città!

Riproduzione riservata © 2022 - DG