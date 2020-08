Tra i più trendy di stagione, ci hanno incantato in primavera e continuano a farlo anche d’estate: ecco i pantaloni al ginocchio che ci hanno conquistato.

Approvatissimi in vacanza, sia per stare in città che per una passeggiata in una location dove trascorrere giornate al mare e in escursione, i pantaloni al ginocchio conosciuti anche come pantaloni culotte, cropped oppure nella loro versione più estiva come bermuda lunghi.

Il primo dettaglio irresistibile, oltre la loro eleganza e praticità, è quello di potersi annoverare tra i must have comfy, desiderati più che mai in quest’estate.

Pantaloni al ginocchio comodi

Pantaloni al ginocchio larghi e casual: i modelli 2020

Praticissimi, in lino, in jeans, ma larghi e un po’ oversize ricordando quelli maschili: con i pantaloni larghi casual potremmo davvero riempirci la valigia.

– Freschissimi e in tulle, Bershka propone dei wide leg in pois: un modello every day, ma anche da sera estiva da abbinare assolutamente con un crop top nero per un dress code black and white in versione summer.

– Al denim non si può mai dire di no, anche perché è tra i tessuti più versatili che ci siano. Il classico bermuda di jeans viene rivisitato in versione high waist con arricciatura e cintura che valorizzano i fianchi: con tacco e camicetta si fa elegante, sportivo invece con un paio di Converse.

E se volete seguire la tendenza del comfy che approva outfiti dal taglio maschile, potete andare sul classico con i pantaloni al ginocchio moda Positano style. Mocassini, sandali gioiello bassi o espadrillas, per una comodità anche ai piedi.

Pantaloni al ginocchio eleganti: i modelli

Una festa in spiaggia, un compleanno estivo in tranquillità tra amici, ma con la voglia di non rinunciare al tocco elegante: anche in questo caso i pantaloni al ginocchio non si tirano indietro, ma si candidano in versione glamour.

– Eleganti, magari proponendo un tailleur originale in versione short: righe, colore acceso come il viola e tanta classe, per il completo estivo e frizzante proposto da Denny Rose. Tacco alto o medio e largo per essere very chic.

– I pantaloni al ginocchio neri in ecopelle sono super versatili, ecco perché entrano di diritto nei must have dell’estate 2020. Da indossare con crop top, camicette o t-shirt, abbinandoli a stivaletti o décolléte per un look sempre molto rock.

– Taglio dritto e nero, ma anche in tenui grigio o lime, dettagli che trasformano il pantalone culotte in outfit formale. Perfetto per un incontro di lavoro o formale, da vivere in piena comodità.