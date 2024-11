Padre uccide i due figli, mamma fa loro una importante promessa

Un padre uccise i suoi due figli, lasciando un vuoto incolmabile nella moglie che, da quel tragico evento, ha fatto una importante promessa.

Dieci anni fa, Darren Sykes attirò i suoi figli, Jack e Paul, in una trappola ordita in casa sua. Il padre, infatti, voleva vendicarsi contro la loro madre dei ragazzi, Claire Throssell, che ha fatto ai suoi adorati bambini una importante promessa.

Padre uccide i due figli, la mamma fa loro una importante promessa

La madre addolorata di due ragazzi assassinati a sangue freddo dal padre violento ha fatto una importante promessa ai suoi figli, incontrando, dopo tanta sofferenza, il Primo Ministro inglese, al fine di modificare le leggi e impedire ulteriori morti.

Così facendo, Claire Throssell manterrà una promessa fatta in punto di morte al figlio dodicenne Jack. Sono passati 10 anni da quando la donna scoprì che il suo malvagio ex, Darren Sykes, aveva attirato i loro figli, Jack e Paul, di nove e dodici anni, in casa sua, dove, poi, avrebbe attuato una spietata vendetta.

Incendio casa

Paul – che era un bravissimo atleta – è morto mentre il fumo avvolgeva la soffitta che suo padre aveva barricato, mentre il talentuoso musicista Jack è sopravvissuto per altri cinque giorni, rivelando al pompiere che lo aveva salvato: “Mio padre ha fatto questo e l’ha fatto apposta“.

La lotta di una madre

Da allora, Claire, 52 anni, ha lottato per cambiare la legge che presuppone che sia una buona norma che i bambini vedano entrambi i genitori, anche quando uno dei due è noto per essere una persona violenta.

Nonostante Claire abbia chiesto agli avvocati che al suo ex venisse impedito di vedere i ragazzi dopo che Paul aveva detto a un’insegnante che suo padre, allora 44enne, gli aveva fatto del male, a Sykes è stata concessa una visita senza supervisione, durante la quale i ragazzi furono uccisi.

Ora, come parte della sua campagna Child First, Safe Child Contacts Saves Lives, la donna vuole che cambino i diritti di visita se si sa, per certo, che un genitore è violento e tendente agli abusi.