Trova un biglietto inquietante svuotando la casa del padre defunto

Affrontare la morte di un genitore non è mai facile, e può essere ancora più difficile elaborare la perdita quando ci si inizia a liberarsi dei suoi beni.

A volte, gli oggetti che si trovano possono farci capire che c’era un lato dei nostri cari poco conosciuto o che non sapevamo esistesse, soprattutto se ci si imbatte in cose risalenti a prima che nascessimo.

L’oggetto che una donna ha trovato mentre ripuliva la casa del suo defunto padre l’ha lasciata senza parole, in quanto lo ha definito “inquietante” .

Una donna di nome Tay ha pubblicato un video virale su TikTok in cui raccontava nel dettaglio il momento in cui ha trovato un bizzarro biglietto nascosto in fondo a uno degli armadietti di suo padre. Una cosa strana per la donna, che considerava un uomo “semplice”, non in grado di celare misteri.

Non leggere se non vuoi la risposta: l’incipit del messaggio

Tay ha trovato, dunque, un biglietto piegato con alcune parole molto minacciose scritte sul davanti: “Non leggere se non vuoi la risposta“.

La donna, nervosa, ha aperto il pezzo di carta per vedere a cosa potesse riferirsi “la risposta“. E quando lo ha fatto, è rimasta sbalordita. Il biglietto sospetto conteneva semplicemente istruzioni dettagliate su come vincere il gioco dei pioli, molto in voga nella catena statunitense di ristoranti Cracker Barrel, sin dagli anni ’60.

Lo scopo del gioco è rimuovere i pioli da una tavola a forma di triangolo in modo che ne rimanga solo uno, e si dice che sia un “ottimo modo per testare il QI“.

Il biglietto lasciato dal padre di Tay mostrava anche una riproduzione della tavola triangolare con numeri per ogni piolo, nonché una guida passo passo su quali pioli muovere per vincere la partita.