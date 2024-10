La figlia fa i capricci, influencer decide di punirla in modo crudele

Influencer portoghese decide di punire la figlia che fa i capricci in un modo decisamente crudele: la decisione della donna.

L’influencer portoghese Joana Mascarenhas, 34 anni, ha dichiarato di aver immerso la figlia in una vasca fredda, piena di ghiaccio, visto che faceva i capricci: il fatto ha generato una ondata di indignazione in rete.

La figlia fa i capricci, l’influencer la punisce con bagni di ghiaccio

Un’influencer ha costretto la sua bambina a fare bagni di ghiaccio: la donna, in questo modo, voleva fermare i capricci che stava facendo.

Joana Mascarenhas ha avuto una condanna sospesa a due anni e mezzo per violenza domestica. Dovrà anche pagare alla figlia di tre anni 830 £ (1.000 €) di risarcimento per averla “umiliata“.

In una clip virale del 2023, l’influencer portoghese ha dichiarato – davanti alla telecamera – di aver immerso la figlia in acqua fredda al fine di porre fine al suo cattivo comportamento. “È il modo più efficace per calmarla“, disse.

Ghiaccio

La donna, pare, abbia anche immerso la bimba in una vasca da bagno mentre indossava ancora il pigiama, lavandola con acqua fredda. Il giudice che sedeva presso la Corte penale di Lisbona ha affermato che, sebbene avessero fermato i capricci della bambina, i suoi metodi erano eccessivi e funzionavano solo perché sua figlia era “spaventata“.

Un gesto umiliante per la bambina

Il giudice ha sostenuto che se fossero state compiute tra adulti, queste azioni sarebbero state “umilianti“.

L’avvocato della donna, dal canto suo, ha affermato che ha preso una “decisione infelice“, ma non dovrebbe essere considerata un crimine, in quanto non ha causato alcun danno fisico o psicologico alla piccola, quantomeno dal suo punto di vista.

La influencer – inoltre – ha annunciato che presenterà appello. Quando il video è diventato virale, Mascarenhas ha cancellato tutte i suoi profili social presenti online a nome suo.