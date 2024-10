Dichiarato scomparso, la polizia ora ritiene che il bambino di 8 anni sia probabilmente morto: il caso di Kyran Durnin.

La polizia ha confermato che gli investigatori, che indagano sul presunto omicidio di Kyran Durnin, un bambino di otto anni, che risiedeva in Irlanda, stanno perquisendo l’ex casa di famiglia. In un primo momento, il piccolo era stato dichiarato scomparso. La vicenda.

La polizia perquisisce la casa di un bambino scomparso

Gli ufficiali hanno iniziato la perquisizione della proprietà a Dundalk. La casa, dove ora vivono nuovi inquilini, estranei alle indagini, è sotto sequestro da parte dalla polizia irlandese, in quanto avviata una indagine per omicidio.

Kyran è stato dichiarato scomparso dalla sua casa a Drogheda: la polizia, ad ogni modo, non è riuscito a localizzarlo, ma si teme sia morto da diverso tempo. Gli inquirenti, in merito, hanno affermato che l’obiettivo principale è quello di capire dove si trova il bambino: “Vogliamo scoprire cosa è successo a Kyran”.

Luogo del delitto

“Non escludete nessuna informazione che potreste avere. Per favore, non date per scontato che il nucleo investigativo conosca le informazioni che conoscete“.

“Qualsiasi informazione, non importa quanto insignificante possa sembrare, sarà accolta dagli investigatori. Queste informazioni saranno trattate con la massima riservatezza“, riferiscono gli inquirenti.

Un’indagine approfondita su quello che è definito omicidio e non scomparsa

Il ministro per l’infanzia, Roderic O’Gorman, ha detto di aver chiesto a Tusla, l’agenzia per l’infanzia e la famiglia, di inviare i propri file su Kyran a un comitato che esamina la morte di qualsiasi giovane con legami con l’assistenza statale.

Il ministro ha riferito che ciò, di solito, non accadrebbe fino al completamento di un’indagine, ma che ha chiesto all’agenzia di divulgare tutti i file del caso al National Review Panel.

Si invita, inoltre, chiunque abbia informazioni in relazione alla scomparsa di Kyran a contattare la stazione di polizia di Drogheda, la Garda Confidential Line o qualsiasi stazione di Garda, in modo da aiutare la polizia nelle indagini.