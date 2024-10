Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio dopo che una donna di 19 anni, Luka Bennett-Smith, è stata trovata morta in casa.

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio, dopo che una ragazza di 19 anni è stata accoltellata a morte a Bristol e ritrovata morta in casa.

Giovane donna trovata morta in casa: arrestato un 16enne

La polizia di Avon e Somerset ha dichiarato che sono intervenuti in una abitazione sita nella zona di St Andrew’s, dove Luka Bennett-Smith è stata dichiarata morta. Un esame post-mortem forense ha confermato che è deceduta a causa di una serie di ferite da taglio.

Il ragazzo, che per motivi legali non può essere nominato in questa fase perché ha meno di 18 anni, è comparso davanti ai magistrati di Bristol. È stato accusato dell’omicidio di una donna: le indagini devono ancora essere completate del tutto.

Scritta murder su vetro

L’ispettore capo Vicks Hayward-Melen ha affermato: “In questo momento estremamente difficile, i nostri pensieri sono rivolti soprattutto alla famiglia di Luka […] La famiglia ha chiesto il rispetto della privacy mentre cerca di fare i conti con quanto accaduto nelle ultime 48 ore e chiediamo alle persone di rispettare i loro desideri”.

I vicini sono sotto shock

Gli abitanti del posto – che si trovavano nei pressi della scena del delitto – hanno espresso il proprio sgomento per l’omicidio.

Come riferito da una giovane donna del posto, “Di solito è una zona sicura e residenziale. Ci vivono un sacco di famiglie e studenti. L’età è ciò che lo ha reso scioccante”.

Anche Jana Alan, 46 anni, che vive a Cromwell Road, ha detto: “L’ho visto ieri tornando a casa. Sembra che succedano troppe cose così. Non avevo mai notato niente di sospetto qui intorno”.