Donna trovata morta in casa, individuata la presunta omicida

Una donna di 62 anni è stata ritrovata morta in casa. La polizia avrebbe individuato l’omicida. La vicenda.

Efthyia Constantinou, 62 anni, è stata dichiarata morta sul posto a Enfield, a nord di Londra, dove la polizia era intervenuta dopo una segnalazione. L’omicida sarebbe una donna di 55 anni.

Donna trovata morta in casa, presunta omicida individuata dalla polizia

Una donna è stata accusata dell’omicidio di una 62enne, accoltellata a morte. Efthyia Constantinou è stata trovata priva di vita, uccisa con un’arma da taglio e dichiarata morta sulla scena a Westerham Avenue.

Zaneta Peto, 55 anni, conosciuta anche come Maria Peto, di Charles Street, Enfield, è stata arrestata. Sul posto, inoltre, sono intervenuti anche i paramedici, ma la donna di 62 anni è stata dichiarata morta sul posto.

Luogo del delitto

Peto è stata arrestata con l’accusa di omicidio. L’ispettore capo detective Sarah Lee, dello Specialist Crime Command, ha affermato: “L’indagine è in una fase iniziale, ma posso confermare che Zaneta era nota alla vittima e che non stiamo cercando nessun altro in relazione a questo omicidio“.

Le parole della polizia dopo l’omicidio

Dopo l’arresto, Lee ha aggiunto: “Vorrei rassicurare la gente del posto che non stiamo cercando nessun altro in relazione a questo incidente. Riteniamo che la vittima e la sospettata si conoscessero e non ci sono rischi per la sicurezza pubblica“.

Il sovrintendente investigativo Marco Bardetti ha riferito quanto segue: “So che la popolazione locale sarà preoccupata per questa sconvolgente perdita di vite umane e nei prossimi giorni la presenza della polizia nella zona sarà rafforzata per rassicurare tutti“.

“Vorrei ringraziare la gente del posto per la pazienza dimostrata mentre i nostri colleghi specialisti in crimini, supportati dagli ufficiali locali, conducono le loro indagini. Se siete preoccupati o in ansia, non esitate ad avvicinarvi agli ufficiali mentre pattugliano o a contattare la squadra di polizia di quartiere locale“, ha concluso.