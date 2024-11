Accoltella i suoi figli, folla inferocita si scaglia contro di lui

Accoltella i figli e i vicini lo aggrediscono a calci e pugni, fino all’arrivo della polizia: la terribile vicenda dalla Colombia.

Una folla inferocita ha trascinato via da casa un padre e lo ha picchiato in strada, in quanto accusato di aver ucciso i suoi due figli piccoli.

Padre accoltella i figli, i vicini lo aggrediscono in gruppo

Darwin Felipe Beltrán, 31 anni, è stato trascinato fuori dalla sua abitazione, sita nel quartiere Engativá di Bogotà, capitale della Colombia, quando la gente del posto ha scoperto che suo figlio Santy, quattro anni e sua figlia Susan, sette anni, erano stati accoltellati.

Un video girato vicino alla casa di Beltrán mostra i vicini che lo trascinano fuori dalla proprietà mentre gli danno calci, pugni e colpi, fino a quando non interviene la polizia.

Bambina con orsacchiotto

Beltrán è stato arrestato e portato alla stazione di polizia locale, dove ha confessato il crimine.

Quando la polizia è arrivata sulla scena del delitto, ha trovato un gruppo di vicini che cercava di buttare giù la porta della casa per attaccare il presunto assassino dei minori, secondo quanto riferito dal quotidiano colombiano El Espectador.

Quanti anni di galera rischia l’uomo

I testimoni hanno affermato che Beltrán aveva litigato con la madre dei bambini per tutto il pomeriggio: una discussione, poi, sfociata in aggressione e violenza, in quanto l’uomo pare fosse geloso della consorte.

Durante la lite, il sospettato avrebbe attaccato i due bambini, colpendoli e ferendoli con un coltello di fronte ai vicini che hanno cercato di entrare in casa per salvare i piccoli.

Nonostante l’intervento delle persone, i bambini sono morti. Scioccati dagli eventi e dalle urla terrorizzate che chiedevano aiuto, gli abitanti del posto sono riusciti – alla fine – a entrare in casa e a portare via Beltrán, prima che arrivasse la polizia.

Beltrán deve rispondere di diverse accuse: femminicidio e omicidio aggravato e potrebbe essere condannato fino a 60 anni di carcere se ritenuto colpevole.