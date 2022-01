La splendida attrice Ozge Gurel si sposa con il fidanzato Serkan Cayoglu, pronti alle nozze per la prossima estate.

Una delle coppie più conosciute in Turchia è sicuramente quella composta dall’attrice Ozge Gurel e Serkan Cayoglu, che hanno deciso di convolare a nozze. L’attrice della soap opera Mr. Wrong è pronta a dire sì.

Già da qualche settimana sta girando la voce di questo prossimo matrimonio, ma ora è proprio la giovane attrice che conferma la notizia, dichiarando che probabilmente sposerà il suo compagno la prossima estate.

Serkan Cayoglu e Ozge Gurel si sono conosciuti sul set della soap Cherry Season – La stagione del cuore, nel 2014. Proprio questo set è stato galeotto per Ozge e Serkan, che si sono innamorati e hanno iniziato la loro relazione che dura ancora oggi.

La coppia non ama stare sotto i riflettori, tanto che non hanno subito rivelato il fidanzamento, uscito poi fuori con il tempo. Nonostante Ozge abbia recitato in diverse soap con l’affascinante Can Yaman, con il quale si pensava avesse un flirt, niente ha potuto minare la stabilità della coppia che sta per realizzare il suo sogno d’amore.

