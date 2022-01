Il food blogger sembra aver dato un due di picche alla principessa Selassiè, nonostante il web faccia il tifo per loro: le parole del gieffino sono molto dure.

A quanto pare i fan della coppia Jessica-Barù rimarranno delusi, perchè il food blogger sembra non essere interessato alla principessa etiope. Parlando con Kabir, il gieffino stronca Jessica facendo capire che non gli interessa affatto.

Le dichiarazioni di Jessica e Barù

Come riporta Blogtivvu, Jessica si è confidata con le inquiline parlando di Barù: “Uno può anche ridere e scherzare ma dopo un po’ mi stanco e mi sento a disagio. Magari, che ne so… ci divertiamo e mi rendi partecipe delle tue giornate. Sta h24 con Soleil, Davide e Kabir. Lui a priori dice che non abbiamo gli stessi interessi e non sono la sua tipa… ma che ne sai? Nemmeno mi conosci. Io i tentativi li ho fatti. Però puoi anche non darmi più confidenza perché io chiudo. Io chiudo, basta… l’ho fatto anche con Samy, non me ne frega più niente. Non sono venuta qui a fare amicizia, ne ho tanti amici fuori.“

Barù parlando con Kabir, non lascia speranze alla gieffina e dichiara: “Persecuzione sessuale. Mi lasciate stare? Sto qui tanto bene da solo, non voglio far nulla… Il sex appeal di una disperata, non so. A parte gli scherzi… se devo essere forzato. Poi forzato a fare le coccole sotto le coperte? Pensa te che tristezza.“

