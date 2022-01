Kristen Stewart è super innamorata e racconta per la prima volta della sua festa di fidanzamento, organizzata ancor prima della pandemia.

La star di Hollywood Kristen Stewart, che a breve arriverà al cinema con il film Spencer, è pronta a sposare la compagna Dylan Meyer, con la quale ha già festeggiato il fidanzamento.

Nel novembre 2021, la Stewart ha rivelato di essere fidanzata con la sceneggiatrice Dylan Meyer. Nella puntata di lunedì dello show Live with Kelly e Ryan, alla star di Twilight è stato chiesto come si fossero conosciute e lei ha raccontato tutta la loro storia, inclusa la festa di fidanzamento già organizzata prima della pandemia di Covid-19.

“Ci siamo incontrate anni fa e poi di nuovo prima della pandemia. E ci siamo fidanzate – immagino che ci sia ancora la pandemia, quindi sì, credo che sia un impegno pandemico. Ma non era all’altezza, non era in pieno lockdown. All’epoca ci muovevamo per il mondo un po’ più liberamente. Abbiamo fatto una festa di fidanzamento, che è stata bella e fortunata e che ovviamente non avremmo potuto fare ora, quindi ne sono grata“

L’attrice ha confermato il matrimonio, non ancora organizzato, ma assicura che ci sarà: “Ci sposeremo, lo faremo assolutamente. Volevo che fosse lei a proporlo, quindi penso di aver lasciato intendere perfettamente quello che volevo e lei ci ha preso. È stato davvero carino, ha fatto molto bene. Quindi sì, ci sposeremo”

