Quali cambiamenti caratterizzano l’ottavo mese di gravidanza? Vediamo quali sono i sintomi e come cresce il bambino in questa fase.

Con l’approssimarsi dell’ottavo mese di gravidanza il momento del parto si fa sempre più vicino. Si tratta di un periodo delicato in cui ci si assicura che il bimbo abbia assunto la posizione più favorevole al parto e che tutto stia procedendo per il meglio.

In questo mese il pancione è cresciuto notevolmente e il piccolo continua a crescere, sia in lunghezza che per quanto riguarda il suo peso. La mamma ha bisogno di riposarsi di più e se incontra difficoltà a dormire nelle ore notturne, dovrebbe riposare di più durante il giorno. Vediamo quando inizia l’ottavo mese e quali sono i sintomi che lo accompagnano.

Quando inizia l’ottavo mese di gravidanza

L’inizio dell’ottavo mese di gravidanza si ha due giorni dopo la 32esima settimana (32 settimane + 2 giorni) e dura fino a 36 settimane e 4 giorni. Il sistema utilizzato per contare correttamente le settimane e i mesi di gravidanza prevede di partire con il conteggio dal primo giorno dell’ultima mestruazione.

Donna in dolce attesa

La gravidanza, quindi, non viene considerata con la durata generica di 9 mesi, ma per convenzione ci si riferisce a una durata media di 40 settimane. Vediamo quali sono gli eventi che caratterizzano l’ottavo mese della gestazione.

Ottavo mese di gravidanza: i sintomi

Con l’ingresso nell’ottavo mese di gravidanza il parto inizia ad avvicinarsi ed è il momento di prepararsi all’evento. Nel pancione il bimbo continua a crescere, all’inizio dell’ottavo mese misurerà all’incirca 43 cm per raggiungere i 47 cm circa e superare i 2 kg alla fine del mese.

donna gravidanza cuscino dormire letto

La futura mamma giunta all’ottavo mese inizia a percepire in modo più evidente la stanchezza e non è raro che abbia difficoltà a dormire durante la notte. Nell’ottavo mese e talvolta anche un po’ prima, il seno può iniziare a produrre il colostro. In questo periodo è possibile che le contrazioni preparatorie (di Braxton Hicks) si facciano più frequenti. Sul pancione può anche farsi più evidente la linea alba (anche detta linea nigra) anche se questo segno non compare in tutte le gravidanze.