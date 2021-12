Grande artista della musica italiana, Ornella Vanoni ha accolto in casa un cane che adora: scopriamo come si chiama e che razza è.

Ornella Vanoni è famosa in ogni angolo del Paese per la sua bellissima voce e per il caratterino tutto pepe. Pochi sanno che l’artista è anche una grande amante degli animali. Nella sua famiglia ha accolto un cane che spesso compare sulla bacheca del suo profilo Instagram. Scopriamo tutto sull’animale che è riuscito a fare breccia nel cuore della cantante.

Il cane di Ornella Vanoni: razza e nome

Cantante di fama internazionale, che ha fatto la storia della musica italiana, Ornella Vanoni è dotata anche di uno spiccato senso dell’ironia. Sono celebri le gaffe televisive che l’hanno resa iconica, l’ultima delle quali andata in scena nel salotto di Che tempo che fa. “Non so se arrivo a Natale“, ha affermato sedendosi esausta davanti al conduttore Fabio Fazio. Oltre a questo aspetto, Ornella è molto apprezzata anche per l’amore che nutre nei confronti degli animali.

La Vanoni ha accolto in famiglia un bellissimo barboncino nero che si chiama Ondina. Il ‘figlio’ peloso è entrato nella sua vita dopo un lutto molto difficile. Il suo primo cane di nome Why, della stessa razza del successivo ma di colore albicocca, è morto e le ha provocato un dolore che ha fatto fatica a superare. Per metabolizzare la perdita, ha impiegato qualche anno e soltanto in quel momento ha deciso di prendere con sé Ondina.

“Quando l’ho vista, è stato amore a prima vista. Era un batuffolo nero piccolissimo, stava in una mano. (…) Per me è come una figlia, però meno impegnativa“, ha dichiarato in merito al suo cane al settimanale Novella 2000. Ornella ha confessato che gli animali l’hanno sempre aiutata a superare i momenti più difficili della sua esistenza e li ama in un modo profondo, che non riesce a spiegare a parole. Ospite di Verissimo, ha rivelato che Ondina dorme sul suo letto e, essendo molto protettiva, si posiziona in modo da tenere sempre sotto controllo la porta d’ingresso.

3 curiosità sul cane di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni e il suo cane sono inseparabili, tanto che l’artista la porta con sé anche durante le ospitate in televisione. Il grande pubblico, ad esempio, ha avuto modo di apprezzare il loro fantastico rapporto durante l’intervista che ha concesso a Silvia Toffanin, nel corso della quale l’animale è stato seduto tutto il tempo sulle sue gambe.

-Ondina ha una passione particolare per i tappi delle bottiglie. “Quando andiamo al ristorante facciamo certe figuracce perché fissa gli altri tavoli e mi chiedono cosa abbia”, ha dichiarato Ornella nel corso di una ospitata a Verissimo.

-Il cane adora andare al mare con la sua padrona e dopo il bagnetto si lascia asciugare e coccolare come se fosse un bambino.

-La Vanoni ha partecipato a diverse campagne contro l’abbandono degli animali.

