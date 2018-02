Scopriamo cosa c’è da sapere su la diva del cinema italiano Ornella Muti: la fede, i gossip e alcune curiosità…

Nata a Roma da padre napoletano e madre estone, Ornella Muti (il cui vero nome è Francesca Romana Rivelli) è una delle attrici italiane più famose al mondo, simbolo di una bellezza eterea e sensuale. Nel corso della sua carriera ha recitato con alcuni dei più famosi registi del mondo, che l’hanno consacrata a stella del cinema mondiale. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’attrice: dalle curiosità sulla sua vita privata fino all’amore per i suoi figli e i suoi nipoti.

Ornella Muti: 6 curiosità sul’attrice

– Ornella Muti è buddhista, e lo è anche sua figlia Naike.“Per me la meditazione è anche una profonda esperienza mistica. Ci ricorro anche nelle difficoltà pratiche di ogni giorno. Che ne so? Mi viene un attacco di panico in auto? Sgrano litanie. Parte la tachicardia da stress? Medito. Insomma, è un’altra vita” ha raccontato a Panorama.

– Ha due gatti e un chihuahua che si chiama Tigrisc.

– Nel 2017 ha confessato di aver avuto un flirt con Adriano Celentano: “Adriano ha rivelato quell’episodio dopo tanti anni, senza nemmeno avvertirmi. Beh, io non l’avrei fatto”, ha raccontato a Il Messaggero.

– Ha avuto la sua prima figlia a 17 anni, e ha scoperto di essere incinta sul set di Romanzo Popolare di Monicelli, quando sua madre le portò i risultati delle analisi del sangue.

– Le piace giocare con i capelli, e una volta li ha anche tinti di rosa e di blu.

– Sui social, in più d’una occasione, ha mandato dei messaggi d’affetto a Madonna, che l’ha ricambiata a sua volta.

Ornella Muti: i figli e la vita privata

L’attrice è stata sposata due volte: la prima con l’attore Alessio Orano e la seconda con Federico Fachinetti. La sua prima figlia, Naike Rivelli, l’ha avuta da un produttore spagnolo e l’ha praticamente cresciuta da sola. Poi sono arrivati anche Carolina e Andrea, avuti dal suo secondo matrimonio con Fachinetti.

Tutti e tre i figli di Ornella Muti lavorano come attori. Dalle sue due figlie ha avuto tre nipoti, a cui è legatissima: “I neonati portano felicità. Fin da bambina sognavo di fare la mamma e oggi, se potessi, aprirei un asilo nido”, ha raccontato a Il Messaggero.