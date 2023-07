Ornella Muti ha confessato l’ultima disavventura da lei vissuta in viaggio e dopo che il suo bagaglio sarebbe stato smarrito.

Ornella Muti ha raccontato a La Repubblica l’ultima disavventura da lei vissuta durante un viaggio tra la Sardegna e Amburgo, dove avrebbe dovuto partecipare ad alcuni eventi e, per questo, avrebbe portato con sé degli abiti sponsorizzati dal valore di oltre 8mila euro.

“Ho imbarcato la valigia a Cagliari, ma non è mai arrivata a Fiumicino. Al suo interno c’erano vestiti sponsorizzato da indossare in alcuni eventi già fissati”, ha svelato. L’attrice sarebbe tornata in possesso della valigia solamente una volta tornata a Roma, ma purtroppo ad attenderla sarebbe stata presente una brutta sorpresa.

Ornella Muti: la valigia persa

Ornella Muti è stata protagonista di una spiacevole disavventura durante un viaggio in cui avrebbe dovuto sfoggiare alcuni abiti sponsorizzati. Purtroppo, dopo aver perso il bagaglio ed esservi tornata in possesso solo una volta tornata a Roma, gli sarebbe stato restituito con il lucchetto spaccato e mancante di alcuni oggetti al suo interno.

“Il lucchetto era stato spaccato. All’interno c’erano delle scatole vuote. Sparite le scarpe di Roger Vivier, così come occhiali, cuffie e borsette. Per carità non fa nulla, però non è stato piacevole. Da oggi in poi volerò più leggera, con il bagaglio a mano”, ha svelato l’attrice, incredula per quanto accaduto.