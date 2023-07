Veronica Ferraro ha annunciato che si sposerà con Davide Simonetta, che le ha fatto una romantica proposta di nozze.

Attraverso i social Veronica Ferraro, una delle migliori amiche di Chiara Ferragni, ha annunciato di aver ricevuto una romantica proposta di nozze da parte del fidanzato Davide Simonetta.

“Due anni fa ero in Puglia e mi hanno passato al telefono un certo Simonetta. Nessuno dei due sapeva chi fosse l’altro, ma tutti pensavano potessimo piacerci. “Ciao, scusa per la figura di m**da” la prima cosa che ti ho detto. Non era il momento giusto ma dopo qualche mese ho capito che avevano ragione. E due anni dopo mi hai portato qua di nuovo e mi hai chiesto di sposarti. Nel modo più dolce e riservato che possa esserci. Perché tu sei così. L’hai fatto con una canzone. Perché lì ci sono sempre tutte le cose che non dici“, ha confessato l’influencer mostrando il prezioso anello ricevuto dal suo fidanzato.

Veronica Ferraro: la proposta di nozze

Veronica Ferraro è al settimo cielo e sui social ha svelato che il suo fidanzato, Davide Simonetta, le ha chiesto di sposarlo. I due stanno insieme da due anni e per farle la fatidica proposta il musicista ha atteso di trovarsi di nuovo con lei in Puglia, luogo del loro primo incontro.

Sui social in tanti hanno fatto le congratulazioni alla coppia e non vedono l’ora di saperne di più sulle nozze che, con tutte le probabilità, si svolgeranno nel 2024.