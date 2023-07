Alessia Marcuzzi ha rotto il silenzio sui gossip che hanno investito la sua vita privata e a cui, finora, ha preferito non rispondere.

Alessia Marcuzzi è finita al centro dell’attenzione generale a causa di numerosi gossip e uno dei più insistenti è stato quello che l’avrebbe voluto al fianco di Stefano De Martino (dopo numerosi e presunti tradimenti ai danni della moglie di lui, Belen Rodriguez). Sulla questione la showgirl ha preferito non intervenire mai pubblicamente, ma a La Repubblica ha dichiarato:

“Il gossip mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale”.

Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi: la verità sui gossip su De Martino

Alessia Marcuzzi ha rotto il silenzio in relazione ai gossip che la vedono protagonista e che, a suo dire, l’avrebbero ferita in più d’un occasione. La conduttrice ha anche ammesso che proprio questo genere di illazioni l’avrebbero spinta a non accettare neanche di partecipare a Belve dove, a suo dire, non saprebbe trattenersi dal dire come stiano veramente le cose.

“Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: ‘Non vengo perché mi devo salvare da me stessa’. Faccio fatica a tenermi”. A seguire, in merito al suo rapporto con i suoi due ex, Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti (rispettivamente padri dei suoi figli, Tommaso e Mia) ha affermato: “Se un uomo fa due figli con donne diverse, va bene. Se una donna, come me, ha due figli con uomini diversi insomma. Non devo rispondere sulle mie scelte personali. Alle critiche televisive, alle scelte sul lavoro, ci sta. Ma dare spiegazioni sul mio modo di essere donna non lo accetto”.