Fabrizio Corona è tornato a lanciare alcuni scoop inaspettati sulla showgirl Belen Rodriguez e su suo marito Stefano De Martino.

Attraverso il suo canale Telegram Fabrizio Corona è tornato a gettare ombre su Stefano De Martino, che a suo dire si professerebbe single e avrebbe tradito Belen Rodriguez con una ragazza di nome Lara conosciuta nel locale di un amico.

I due avrebbero trascorso una notte insieme e a seguire il ballerino l’avrebbe bloccata sui social e avrebbe cancellato le chat da loro avute. “Fine dell’esistenza, ancora una volta, di quel principe azzurro che come vi abbiamo detto non esiste”, ha scritto Corona sul suo canale Telegram.

Fabrizio Corona: lo scoop su Stefano e una 23enne

Fabrizio Corona è tornato a gettare ombre e illazioni sul comportamento di Stefano De Martino, che a suo dire avrebbe tradito la showgirl Belen Rodriguez con una ragazza di 23 anni. La ragazza in questione – a detta di Corona – non avrebbe avuto alcun interesse a ottenere visibilità e per questo avrebbe cercato di mantenere la massima discrezione sulla sua liaison con il marito di Belen.

A seguire avrebbe inviato a Corona le prove della chat avuta con De Martino, e l’ex Re dei paparazzi avrebbe postato alcune sue foto scrivendo: “Ecco un flirt sicuro. Ecco una delle donne con cui Stefano ha tradito Belen.”

In tanti si chiedono cosa ci sia di vero nella vicenda e sono curiosi di sapere se Stefano o Belen romperanno il silenzio in merito alla questione. Al momento i due mantengono il massimo riserbo e nelle ultime ore lo stesso Corona ha svelato alcuni inaspettati retroscena che i due, finora, hanno preferito non smentire.