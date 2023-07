La giornalista Francesca Brienza ha annunciato di aspettare il suo primo figlio insieme al compagno Rudi Garcia.

Dopo 9 anni d’amore, Francesca Brienza e Rudi Garcia saranno presto genitori di un bebè (l’allenatore è già padre di tre figlie avute durante il suo primo matrimonio). Ad annunciare la gravidanza è stata la giornalista che, intervista dal Corriere della Sera, ha confessato:

“La sento molto questa gravidanza, anche se avere un figlio non è mai stata un’ossessione. É arrivato e sono felicissima. La gravidanza è una fase di consapevolezza e maturità, l’ho vissuta in maniera totale e soprattutto intima, fino a quando è stato possibile continuando anche a lavorare”.

“Conserviamo ciascuno la propria autonomia professionale. Sono appassionata d’arte, di storia e ho sempre viaggiato molto per lavoro, che nel mio caso coincide col piacere. Poi ho scelto di seguire Rudi, mai però trascurando me stessa, i miei interessi, i miei progetti. L’amore è una parte bellissima della vita, ma non ci si annulla”, ha confessato Francesca Brienza, che è al settimo cielo per l’arrivo del suo primo bambino.