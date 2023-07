Elettra Lamborghini ha confessato che starebbe ancora combattendo con le cicatrici sui glutei causate da un incidente con la piastra.

Elettra Lamborghini ha una grande autoironia e in queste ore, attraverso i social, ha confessato ai fan che ancora starebbe combattendo con le cicatrici a lei causate dall’incidente avvenuto un anno fa, quando si era seduta per sbaglio su una piastra per capelli accesa.

“Verso fine agosto dell’anno scorso mi sono seduta sulla piastra ardente con le mie chiappone e mi ricordo che avevo le croste… Mamma mia… Ho tre segni e ci ho preso il sole sopra e anche quelle sono macchie che dovrò tirare via perché ho queste tre linee di piastra nelle chiappe”, ha dichiarato l’ereditiera, che ha anche definito ciò che le era accaduto come uno “sfregio nazionale”.

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini: le cicatrici sui glutei

Elettra Lamborghini si sta facendo togliere tutti i suoi tatuaggi e, attraverso i social, ha raccontato anche che probabilmente dovrà intervenire su alcuni segni a lei rimasti sui glutei a causa dell’incidente avuto un anno fa con una piastra per capelli.

L’ereditiera ha raccontato il tutto con grande ironia e in tanti, sui social, le hanno inviato i loro messaggi d’affetto e di calore. Di recente Elettra Lamborghini ha confessato di aver perso 7 chili e sui social c’è chi l’ha criticata aspramente a causa della vicenda.