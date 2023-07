Attraverso un comunicato ufficiale gli Eagles hanno annunciato la scomparsa di uno dei loro membri fondatori, Randy Meisner.

A Los Angeles si è spento nella notte Randy Meisner, cofondatore della celebre band Eagles. Ad annunciarlo sono stati gli altri membri della band con un comunicato ufficiale in cui si legge:

“Gli Eagles sono tristi di annunciare che il membro fondatore, bassista e cantante, Randy Meisner, è deceduto la scorsa notte a Los Angeles all’età di 77 anni, a causa di complicazioni dovute a una broncopneumopatia cronica ostruttiva”.

Randy Meisner è morto: il lutto

I fan degli Eagles e il mondo della musica sono in lutto per la scomparsa del cantante Randy Meisner, storico cofondatore dei Beatles. Tra i suoi brani di maggior successo vi è stato Hearts on Fire ed è ricordato da tutti per aver portato la band al successo nei primi anni della sua carriera.

Nel 1977 aveva lasciato la band per intraprendere la carriera solista, ma ha senz’altro contribuito a rendere celebri gli Eagles in tutto il mondo. Sui social in queste ore in tanti lo stanno ricordando e omaggiando con cordoglio e tra questi vi sono ovviamente anche gli altri componenti della band, che avevano avuto modo di lavorare con lui (all’epoca la formazione era composta da lui, Glenn Frey, Don Henley e Bernie Leadon).