Jean Todt e l’attrice Michelle Yeoh sono convolati a nozze. I due si sono sposati a Ginevra alla presenza di numerosi ospiti vip.

Dopo 19 anni d’amore l’ex manager di Ferrari Jean Todt e Michelle Yeoh sono diventati marito e moglie: i due hanno detto sì con una lussuosa cerimonia a Ginevra a cui hanno partecipato anche l’ex pilota Felipe Massa e Luca Cordero di Montezemolo. Un pensiero durante la cerimonia è stato rivolto da Todt anche allo storico amico Michael Schumacher, e durante il brindisi ha detto: “Michael è sempre con noi”.

Jean Todt

Jean Todt e Michelle Yeoh: le nozze a Ginevra

Con rito civile a Ginevra Jean Todt e Michelle Yeoh sono diventati marito e moglie. Alcune foto del lussuoso evento sono state condivide dall’ex pilota Felipe Massa, uno degli illustri ospiti dell’evento. Michelle Yeoh, che alcuni mesi fa si è aggiudicata l’Oscar per la sua interpretazione in Everything Everywhere All at Once, ha posato ironicamente in compagnia dello sposo e della preziosa statuina. I due fanno coppia fissa da ben 19 anni.

Tra gli invitati, oltre a Felipe Massa e Luca Cordero di Montezemolo, vi sono stati anche Nicolas Todt (figlio di Jean e manager di Charles Leclerc) e Stefano Domenicali, presidente della Formula 1.