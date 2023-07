La modella Eva Riccobono si è sfogata tra le lacrime per la grave situazione che ha colpito la Sicilia a causa degli incendi.

Eva Riccobono ha raccontato in lacrime ai suoi fan la grave situazione che ha colpito la sua casa di Palermo, andata a fuoco a causa degli incendi. A provare a salvare l’abitazione senza successo vi sarebbe stata la sorella della modella, che insieme a lei ha raccontato via social:

“Trovarsi in balia del vento perché solo lui deciderà se le fiamme bruceranno pure la tua casa, provato. La sensazione divenuta consapevolezza che viviamo in una terra totalmente nelle mani di inetti e delinquenti, raggiunta. Mi fa più male la seconda, giuro. Perché la speranza non la vedo più”.

Eva Riccobono

Eva Riccobono in lacrime per gli incendi in Sicilia

La top model Eva Riccobono ha raccontato in queste ore in lacrime quanto è accaduto nella sua casa in Sicilia a causa degli incendi. “Mia sorella da sola con il suo compagno e i vicini ha combattuto per salvare la nostra casa”, ha scritto sui social, e ancora: “Non è solo il cambiamento climatico. E’ l’inettitudine e la ignobilità umana”.

Più tardi la modella ha lanciato un appello e ha chiesto se non esista qualcosa che si possa fare per prevenire tragedie come questa. “Adesso io purtroppo non sono con la mia famiglia. Molti hanno già lasciato la casa, le hanno chiuse e stanno bagnando i terreni, ma non ce la faranno da soli. La gente sta combattendo ma molti di loro sentono totalmente abbandonati. Capisco che la mole di lavoro sia enorme, ma mi chiedo se non ci sia da fare una prevenzione e non penso che tutti questi incendi siano di tipo naturale. Non capisco come ci si possa ridurre tutti gli anni così. Ma quest’anno è veramente una tragedia”.

Sui social in tanti le hanno espresso la loro solidarietà e la loro vicinanza, e intanto si è scatenata una polemica contro Chiara Ferragni (che attualmente si trova in Sicilia) a causa delle sue foto in vacanza.