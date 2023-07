Chiara Ferragni ha tuonato via social contro chi ha insinuato ancora una volta che la sua relazione con il marito fosse in crisi.

Da mesi si vocifera che Chiara Ferragni e suo marito Fedez siano in crisi e c’è anche chi ha insinuato che i due, attualmente in vacanza con la loro famiglia, non si siano concessi delle foto insieme perché “separati in casa”. “Secondo me lei e il marito sono separati in casa”, ha scritto per la precisione un utente sui social, a cui Chiara Ferragni ha replicato: “No, e piantatela con ste cavolate”.

Chiara Ferragni sbotta sui social: il commento su lei e Fedez

Più volte Chiara Ferragni ha difeso la sua storia con Fedez attraverso i social e, nonostante negli ultimi mesi siano circolate sempre più indiscrezioni in merito a una presunta crisi tra i due, anche stavolta l’influencer è tornata a precisare indirettamente che, i rumor di questo tipo, sarebbero soltanto “cavolate”.

Lei e Fedez al momento sono in Sicilia con il resto della loro famiglia per le vacanze estive e in tanti, in queste ore, si sono scagliati contro i due per le loro foto in vacanza nonostante la grave situazione che ha colpito l’isola a causa degli incendi. Chiara Ferragni ha voluto replicare alla questione personalmente.