Tutti pazzi per OnlyFans… o quasi! Giorno dopo giorno crescono gli utenti che utilizzano con grande frequenza questo social network, o sito internet, creato per permettere ai creator di guadagnare grazie ai propri contenuti. Una piattaforma utilizzata dalle star del cinema per adulti, ma che non è nata con l’intento di condividere solo materiale osé. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come funziona questo nuovo social.

OnlyFans: cos’è e quanto si guadagna

OnlyFans è un social network, per ora non disponibile tramite app, che permette ai creatori di condividere materiale video-fotografico con i propri fan. Per poter vedere i contenuto del proprio beniamino, infatti, non basta seguirlo, ma è necessario sottoporre un abbonamento, che può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Il prezzo minimo per un abbonamento è di 10 euro, ma si può arrivare anche a 100 dollari.

Per incrementare i guadagni, poi, i creatori possono anche proporre ai propri follower dei contenuti speciali o personalizzati, pagati singolarmente dai 5 ai 100 dollari. Contenuti che possono essere richiesti anche dallo stesso utente ed eventualmente accettati o rifiutati dal creator. Grazie a questo meccanismo, ci sono personaggi in grado di guadagnare anche diverse migliaia di dollari al mese tramite OnlyFans (che trattiene comunque il 20% dei ricavi).

OnlyFans e il caso Bella Thorne

Anche se nato nel 2016 con l’obiettivo di permettere a qualunque creator di guadagnare con i propri prodotti, negli ultimi tempi OnlyFans è salito agli onori della cronaca per essere diventato una sorta di ancora di salvataggio per le star del cinema per adulti, settore in gravissima crisi dall’avvento dei siti pirata e gratuiti su Internet. Tuttavia, vale la pena sottolineare che non si tratta di un sito per adulti, bensì di una piattaforma social come molte altre.

Ad aumentare a dismisura in questi mesi la fama di OnlyFans è stato anche l’arrivo sul sito di alcune star di rilevanza internazionale. Tra le tante, ha fatto discutere Bella Thorne. La 23enne ex stellina della Disney, in Italia famosa anche per essere la fidanzata di Benjamin Mascolo, ha guadagnato infatti in un solo giorno un milione di dollari dagli abbonati, e oltre due milioni nella prima settimana.

Somme enormi, molto più grandi rispetto agli altri creator, che le hanno attirato non poche critiche da parte dei colleghi. In molti che con OnlyFans ci vivono, infatti, hanno accusato la Thorne di aver voluto giocare con il social anche se non ha effettivamente bisogno di guadagni extra. Per questo e altri motivi, dopo poche settimane la cantante e attrice ha scelto di eliminare il proprio account, chiedendo anche scusa ai propri fan. Il risultato? Un aumento incredibile di popolarità per un social che continua a crescere giorno dopo giorno. Di seguito la presentazione di Tyler Posey, una delle star presenti sul sito:

