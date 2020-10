Arriva il KitKat Gold: al sapore di caramello, lo snack amato da grandi e piccini arriva nella sua versione più glamour.

Alzi la mano chi non ha mai mangiato un KitKat: uno snack al gusto di cioccolato che spesso viene utilizzato anche per spezzare la fame. In pausa studio o in pausa dal lavoro, il KitKat è apprezzatissimo non solo dai più piccini ma anche dai grandi. Pensate che in Giappone il KitKat è considerato al pari di un prodotto nazionale, anche se lì oltre al gusto classico di cioccolato sono presenti altri gusti.

I diversi gusti del KitKat

Dal più classico ai gusti più estrosi: il KitKat in Giappone esiste anche di diverse dimensioni. Proprio qui, infatti, è possibile consumarlo al sapore di fagioli rossi, wasabi, al miso e ancora al burro al bacon, alla ciliegia – presente anche in Italia – alle patate e alla cheesecake.

In Italia non sono presenti, ma ad esempio in Giappone esistono anche dei negozi specifici proprio per la vendita del KitKat dove ovviamente è possibile trovare anche delle confezioni carine e speciali che possono essere un ottimo regalo da fare.

Arriva il KitKat Gold

In questi ultimi giorni, inoltre, si è parlato tanto dell’ultimo arrivato, in ordine di tempo: il KitKat Gold. Sui social, in particolar modo su Instagram, per gli appassionati è possibile vedere un video proprio dedicato a questo nuovo snack, che ha fatto impazzire proprio tutti.

Il KitKat Gold non sarà al gusto di cioccolato bianco – già esistente per giunta – ma sarà al sapore di caramello ed è stato progettato dall’azienda svizzera Barry Callebaut.

A parlare di questo snack gustoso, inoltre, ci ha pensato Bruno Emmenegger, business executive manager della divisione Dolciari Nestlé Italiana:

“KitKat dimostra negli anni di mantenersi aggiornato e contemporaneo seguendo stili e tendenze del suo target, conservando intatte quelle peculiarità che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Lo spirito sempre giovane, un gusto inconfondibile e l’unico snack emblema del break da sempre come recita il celebre slogan, have a break have a KitKat”.