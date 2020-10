Die Hard – Vivere o morire è il quarto capitolo della saga cinematografica con Bruce Willis nei panni del detective John McClane: trama, cast e citazioni.

Dopo i primo tre film, usciti tra il 1988 e il 1995, la saga di Die Hard si è presa una lunga pausa di ben 12 anni. Nel 2007 è però arrivato nelle sale cinematografiche il quarto capitolo della serie con protagonista Bruce Willis nei panni del detective John McClane: Die Hard – Vivere o morire. Per certi versi il film diretto da Lin Wiseman ripercorre per lunghi tratti la storia raccontata nel terzo capitolo della serie, Duri a morire, con il protagonista che si ritrova a fronteggiare, con l’aiuto di un civile, una pericolosa organizzazione terroristica. Oltre che il precedente capitolo della saga, nel film sono citati tanti altri celebri film e non solo.

Die Hard – Vivere o morire: i film citati e non solo

Tra i film e le serie TV citate in Die Hard – Vivere o morire c’è Hazzard: quando McClane chiede a Matthew Farrell il suo nome, quest’ultimo risponde Daisy Duke, come il personaggio interpretato da Catherine Bach nella serie.

Bruce Willis

Più volte viene citata la saga di Star Wars e il personaggio Boba Fett quando i protagonisti si ritrovano nello scantinato di Warlock. Il soprannome di questo personaggio deriva dal supereroe della Marvel Adam Warlock.

A proposito di supereroi, Farrell ha in camera numerose action figure dei personaggi dei fumetti, tra quelli che si vedono ci sono Spawn, Wolverine, Ciclope, Visione e Silver Surfer. Ma anche Terminator.

C’è poi anche un riferimento a un altro film della saga: Trappola di cristallo. Quando McClane lasci l’FBI, infatti, viene accompagnato da un agente che dice di chiamarsi Johnson, proprio come un altro agente di polizia presente per l’appunto in Trappola di cristallo.

Die Hard – Vivere o morire: il cast del film

Oltre al già citato Bruce Willis, nel cast di Die Hard – Vivere o morire troviamo anche Justin Long, Timothy Olyphant, Mary Elizabeth Winstead, Maggie Q, Cliff Curtis e Jonathan Sadowski.