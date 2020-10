In napoletano, sciù sciù è usato come vezzeggiativo per indicare una particolare qualità di una persona. Ma nel suo significato c’è di più!

Per chi è napoletano il termine sciù sciù sarà familiare, proprio perché deriva dal loro dialetto. Per chi invece non lo conosce, questo vezzeggiativo viene usato dai napoletani (ma anche da chi conosce il termine e non è originario del capoluogo campano) come una sorta di nomignolo, per indicare l‘estrema bontà e gentilezza di una persona, perlopiù amici intimi o fidanzati. Però il significato di questo termine è più di questo.

Origine : dal dialetto napoletano.

: dal dialetto napoletano. Quando viene usato : come nomignolo per un amico o fidanzato.

: come nomignolo per un amico o fidanzato. Lingua : dialetto napoletano.

: dialetto napoletano. Diffusione: Italia.

Il significato di sciù sciù e varianti

In dialetto, lo sciù identifica un bignè, ovvero il dolce fatto con pasta cotta al forno e ripieno di crema, cioccolato o altri ingredienti tipici della tradizione campana. Questo termine deriva dal francese “choux” che è appunto il tipo di pasta con cui si confezionano questi dolci tanto buoni.

Bignè

Come mai si dice però sciù sciù ripetuto due volte? Questa ripetizione ha una funzione di vezzeggiativo, infatti una persona chiama in questo modo un suo amico intimo o il fidanzato/a perché lo considera dolce come un bignè.

sciù sciù non va confuso con un altro termine in dialetto, ciùciù che una parola onomatopeica che sottende il bisbigliare e il sussurrare. Ma allo stesso tempo può anche voler indicare una caramella, in particolare una pasticca di zucchero, una giuggiola per intenderci.

Esempi d’uso e approfondimenti

Non si trovano molti esempi nel linguaggio scritto per quanto riguarda l’uso di sciù sciù. Si usa prevalentemente nel linguaggio parlato, nel dialetto napoletano.

“Sei il mio sciù sciù“, oppure “Ehi sciù sciù guarda che ti ho portato”.

Nel corso del programma È sempre mezzogiorno, in onda su Rai 1 dal settembre 2020, Antonella Clerici e Mauro Improta, ai fornelli, si chiamano affettuosamente così.