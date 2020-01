One Block Down incontra Fila: nasce la capsule collection Ciao Biella

One Block Down e Fila presentano una capsule collection degna di nota. La collezione Ciao Biella è pronta per spopolare negli store del marchio.

Ciao Biella è la capsule collection realizzata dal negozio milanese One Block Down, in collaborazione con Fila, marchio leader nel settore dello sportwear. Questa collezione unisce motivi a stampa leopardo e colori pieni, declinati su capi street, calzature e accessori. La collezione sarà disponibile esclusivamente su oneblockdown.com e presso gli store One Block Down di Milano e Roma.

One Block Down e Fila: perché Biella

La collezione presenta una stampa leopardo rielaborata e digitalizzata per poter incarnare lo street style italiano a 360 gradi. La graffiante fantasia, si fonde con lo stile retrò della linea Fila Magic del 1988 e il risultato lascia senza fiato.

Fila One Block Down Ciao Biella

Il claim “Ciao Bella” rimarca l’italianità del brand Fila e rende omaggio alla città in cui l’azienda è nata, nel 1911, diventando “Ciao Biella”. È proprio in questa cittadina del Piemonte, circondata dalle montagne, che lo storico brand ha mosso i primi passi per diventare il colosso che tutti conosciamo.

Questa capsule vede elementi storici e ultra moderni si fondono armonicamente in felpe a collo alto o girocollo, cappellini in stile pescatore pantaloni e sneakers dalla suola maxi e dalla tonalità bianca e nera.

Com’è la collezione

Felpe, pantaloni, cappellini in tessuto e chunky sneakers… One Block Down dà vita nuova allo sportwear d’archivio con un’estetica e un gusto originale tutto Made in Italy.

La fusione di elementi storici con un’identità contemporanea di fila, contribuisce alla collezione formata da capi multi-stagionali perfetti per tutti coloro che dello streetwear ne hanno fatto uno stile di vita.

È una serie di capi in cui il nero domina, ma gioca con l’arancione per creare un equilibrio perfetto, simpatico e alla moda. One Block Down è sempre un passo avanti, per poter portare lo sportwear sulla vetta della moda.