Nutella, in arrivo i vasetti Ti amo Italia: 30 immagini in edizione limitata con alcuni dei luoghi più belli e simbolici del Belpaese, dal Monte Rosa a Stromboli.

Le bellezze d’Italia finiscono sui vasetti della Nutella. La Ferrero, una delle aziende più importanti e rappresentative del nostro Paese, con a capo Giovanni Ferrero, ha deciso di lanciare un’edizione limitata dei vasetti della crema spalmabile più famosa al mondo, ribattezzata Ti amo Italia, in collaborazione con l’Enit, l’Agenzia nazionale per il turismo. Trenta vasetti in edizione speciale in arrivo dal 12 ottobre, con immagini che rappresentano le meraviglie di tutto il nostro territorio nazionale, dalle Alpi alla Sicilia, dalla Sardegna alla Puglia.

Nutella: ecco i vasetti Ti amo Italia in edizione limitata

Unire la dolcezza e il sapore irresistibile della crema spalmabile alla bellezza abbagliante del nostro Paese è la nuova sfida di Ferrero per promuovere il meglio della nostra amata Italia. Spiega il presidente di Enit, Giorgio Palmucci: “Un viaggio multisensiorale per coinvolger eogni persona in uno storytelling suggestivo e inesauribile di esperienze visive e gastronomiche. Questo progetto contribuirà ad affermare l’italianità e le eccellenze del Made in Italy con un brand immediatamente riconoscibile“.

L’ad di Ferrero Commerciale Italia, Alessandro d’Este, ha invece aggiunto, come riportato da Repubblica, che in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, Nutella ha scelto di stringersi volontariamente accanto all’Enit per valorizzare il turismo e le bellezze della nostra Italia.

Di seguito un post con alcuni dei trenta vasetti speciali:

Ti amo Italia: i 30 vasetti speciali di Nutella

Su ogni vasetto sarà presente un luogo simbolico e splendido d’Italia, dai borghi storici alle montagne, dalle città alle isole. Ma non ci si limiterà alla sola foto. Inquadrando il QR Code presente sul vasetto sarà infatti possibile vivere un’esperienza di virtual reality tramite un’apposita piattaforma.

Questa la lista dei luoghi scelti per i trenta vasetti:

Trentino-Alto Adige – Parco Adamello Brenta, Lago di Braies

Friuli-Venezia Giulia – Laghi di Fusine, Vigneti di Savorgnano

Veneto – Burano, Venezia

Valle d’Aosta – Gran Paradiso

Valle d’Aosta-Piemonte – Monte Rosa

Piemonte – Langhe

Piemonte-Lombardia – Lago Maggiore

Lombardia – Lago di Como

Liguria – Cinque Terre

Emilia-Romagna – Portici di Bologna

Toscana – Val d’Orcia

Marche – Colli di San Severino

Abruzzo – Gran Sasso

Umbria – Piani di Castelluccio

Lazio – Monte Circeo, Civita di Bagnoregio, Via Appia Antica

Campania – Faraglioni di Capri

Molise – Cascate di Santa Maria

Puglia – Alberobello, Roca Vecchia

Basilicata – Matera

Calabria – Arco Magno di San Nicola Arcella

Sicilia – Scala dei Turchi, Stromboli

Sardegna – Arcipelago della Maddalena, Su Nuraxi di Barumini